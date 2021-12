Het weer van vandaag: grijze dag met zachte temperaturen

Vandaag een grijze dag met eerst plaatselijk mist en het blijft meest droog. In de tweede helft van de middag gaat het regenen en motregenen. Het wordt 7 of 8 graden en er waait een matige zuidoostenwind.

De laatste dagen van 2021 verlopen uitzonderlijk zacht. Er is veel bewolking met af en toe regen of motregen. De middagtemperatuur loopt verder op naar 13 graden en ook in de nacht ligt de temperatuur vanaf donderdag boven de 10 graden. Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag verlopen waarschijnlijk droog met af en toe zon.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 31 december bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur 6,7 graden en de minimumtemperatuur 1,8 graden. Er valt gemiddeld 33,1 mm neerslag.