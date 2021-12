Dordtse Berry support Max Verstappen in Abu Dhabi: 'Dit kan een historisch moment worden'

Live meemaken hoe voor het eerst in de geschiedenis een Nederlander wereldkampioen in de Formule 1 wordt: voor Dordtenaar Berry Littig kan die droom werkelijkheid worden. Hij is een van de gelukkigen die zondag op de tribune zit in Abu Dhabi om Max Verstappen aan te moedigen.

Berry maakte er in 'de tijd van vader Jos' nog grapjes over. 'Het zou toch wat zijn als die kleine Max later een groot Formule 1-coureur wordt.' Dat het jaren later ook écht zo blijkt te zijn, noemt de Dordtenaar 'ongelofelijk'. Zondag kan de 24-jarige Max Verstappen geschiedenis schrijven door als eerste Nederlander het wereldkampioenschap op zijn naam te schrijven. Als dat gebeurt, is Berry daar getuige van.

De Dordtenaar is al zo'n 33 jaar fanatiek Formule 1-fan, ver voor de 'Max Mania' dus. Hij maakte mee hoe Max' vader Jos furore maakte in de hoogste klasse van het racen. "Toen waren we heel chauvinistisch, waren we al helemaal blij als hij een punt pakte."

Voor het eerst buiten Europa

Hij bezocht races in verschillende steden binnen Europa, maar verliet nooit het continent voor de Formule 1. Tot nu dus. "Heel eerlijk: mijn compagnon en ik zijn beide fan en dit kan natuurlijk een historisch moment worden. We werken keihard en we kunnen het betalen, dus besloten we een maand geleden - toen de kansen van Max duidelijk waren - te boeken."

Donderdag stapten Berry en zijn collega (en goede vriend) Sander Bazen in het vliegtuig, maandagavond zetten ze weer voet op Nederlandse bodem. Ze zijn zeker niet de enige Max-fans die naar Abu Dhabi afreizen. "Volgens mij hebben bij onze reisorganisatie al zo'n 3500 Nederlanders geboekt, dus dat worden een hoop volle vliegtuigen!"

Hoe hij de kansen van Verstappen inschat? Goed. "Vorig jaar heeft hij op dit circuit gewonnen. Het parcours ligt net even wat meer in zijn straatje dan in dat van Hamilton." In de Oranje Fanzone zal het een groot feest worden als de Nederlander de race inderdaad wint. "Ik durf er nog niet aan te denken."