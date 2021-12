Zo vierde Dordtenaar Berry feest in Abu Dhabi na de winst van Max Verstappen

Littig is al ruim dertig jaar Formule 1-fan en wilde dit mogelijk historische moment dan ook niet missen. Samen met zijn collega en goede vriend Sander Bazen boekte hij een ticket. Hij was vooraf positief gestemd over de kansen van Verstappen. "Het parcours ligt net even wat meer in zijn straatje dan in dat van Hamilton", voorspelde hij.

Het circuit waar Max wereldkampioen werd | Foto: Aangeleverd

Hij kreeg gelijk wat betreft de uitkomst. De manier waarop Verstappen de titel pakte, had waarschijnlijk niemand voorspeld. Concurrent Lewis Hamilton lag op kop toen in de laatste rondes een safety car de baan op kwam na een crash. Toen die verdween, had Verstappen slechts één ronde om zijn rivaal in te halen. Dat lukte en de Nederlander kwam als eerste over de finish. Als eerste Nederlander ooit werd hij wereldkampioen Formule 1.

De Dordtenaar zag dit live voor zijn neus gebeuren. Het publiek was uitzinnig van vreugde. Littig maakte videobeelden van de sfeer in Abu Dhabi na de race en deelde deze met RTV Dordrecht.