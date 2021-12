Blijdorp loopt miljoenen aan omzet mis, maar directeur is voorzichtig optimistisch

Blijdorp-directeur Erik Zevenbergen is voorzichtig optimistisch over de toekomst | Foto: Rijnmond

Diergaarde Blijdorp heeft een roerig jaar achter de rug. Volgens directeur Erik Zevenbergen was het net als vorig jaar een heftig jaar, maar er is ook optimisme. Dankzij de steun van fondsen kan het dierenpark zich blijven ontwikkelen.

Het dierenpark heeft het vanwege de coronamaatregelen niet makkelijk gehad. Alleen al dit jaar moest de dierentuin meer dan vijf maanden gesloten blijven. Om die reden kwamen er 500.000 bezoekers minder dan gebruikelijk en heeft het dierenpark 8 miljoen euro aan omzet gemist. Ter vergelijking: Blijdorp ontvangt normaal gesproken 1.500.000 bezoekers per jaar. Om het dierenpark toch bedrijfszekerder te maken is er een reorganisatie doorgevoerd, daarnaast heeft Blijdorp subsidie gekregen van het Rijk. "We hebben nu wel het gevoel dat we er doorheen gaan komen deze winter. Vorige winter was dat iets onzekerder."

Ontwikkelingen Blijdorp

Vlak voor de coronaperiode had Blijdorp een masterplan met ambities voor in 2030. Daar kwamen meerdere lockdowns tussen, maar dat betekent niet dat er niets uit het plan gebeurt. Sterker nog, zelfs in dit afgelopen onzekere jaar gaat Blijdorp zich verder ontwikkelen. Van alle ambities staan er nog vier overeind, vertelt Zevenbergen. En dat is mogelijk vanwege de Vereniging Vrienden van Blijdorp en meerdere fondsen, maar dat zijn niet de enige steunpunten. "We hebben een grote schare fans, abonnementshouders en Patricia Paay hielp ons. Zij heeft mensen gemobiliseerd om ons te steunen." De inzamelingsactie voor Blijdorp leverde tonnen op.

Op dit moment wordt de bergdierenrots opgeknapt, naar verwachting zal dat in de zomer weer open kunnen. Daarnaast staat ook de uitbreiding van het olifantenverblijf op de agenda. De wens is dat er in het verblijf ook een nieuwe bullengroep (mannetjesolifanten) wordt gehuisvest zodat de groepsdynamiek in de natuur beter kan worden nagebootst. Mensen die dit willen steunen kunnen een lot kopen in de Blijdorp-loterij, daarnaast zal ook voor deze verbouwing de Vereniging Vrienden van Blijdorp het dierenpark financieel steunen.

Corona

Zevenbergen verwacht dat het tijdelijk sluiten van de deuren vanwege corona terugkerend is. "Je denkt niet alleen over dit jaar na, want men zegt dat dit nog een paar jaar duurt, daarom moeten we ook nadenken wat dit de komende seizoenen voor onze bedrijfsvoering betekent", zegt hij. Blijdorp is daarom aan het nadenken over andere veranderingen. "Als we weten dat dit zich zal herhalen zouden we bijvoorbeeld nog meer kunnen inzetten op het zomerseizoen en minder op het winterseizoen."

Wel kijkt Zevenbergen met de steun van externe partijen voorzichtig optimistisch vooruit. "We weten niet wat de toekomst brengt. De crisis duurt ook nog wel een paar jaar denk ik, daar moeten we ons op voorbereiden."