9000 pakketten per uur; topdrukte bij het postsorteercentrum in Dordrecht

"Vanwege corona is het eigenlijk het hele jaar al druk," vertelt Henk terwijl 's ochtends om 8 uur zijn bus vollaadt. "Ze kijken per leeftijdscategorie naar wat je kunt (hoeveel je op een dag kunt bezorgen red.) en dus gaat er bij mij een klein percentage af. Maar rustig is het zelden geweest dit jaar." Depotmanager Alex van Eekelen bevestigt dat. "Tijdens de zomermaanden valt het wel mee, maar nu is het weer heel erg aangetrokken. In een rustige periode praat je over 30.000 tot 35.000 pakketten per dag en nu zitten we aan bijna het dubbele." Landelijk ligt dat aantal nog een stuk hoger. Bij topdrukte kan PostNL zo'n 2 miljoen pakketten verwerken per dag. En dat sinds de week voor Black Friday.

Vanaf dat moment wordt er met een aanleverende partijen overlegd over hoe zij die drukte het beste kunnen aanpakken. Dan is het onder andere aan Henk, die al 8 jaar door Oud-Beijerland rijdt, om de pakketten te bezorgen. "Ik rij ook al 8 jaar dezelfde route. De mensen kennen mij ondertussen en ik ken de mensen. Dat maakt het werk prettig. Het is hard werken, maar je krijgt er op straat een hoop voor terug."

De pakketjes op weg naar de juiste bezorger | Foto: Rijnmond

Ondanks dat de pakketten via de lopende band automatisch bij de juiste bezorger wordt gebracht, werken er 350 tot 400 mensen in het sorteercentrum. Met ieder een eigen taak. Zo is er iemand nodig die de pakketten goed in de gaten houdt, om ervoor te zorgen dat alles blijft lopen. En moeten er sommige barcode-stickers vervangen worden, omdat die onleesbaar zijn.

Bijzondere pakketten

We vragen Henk wat het gekste is dat hij ooit bezorgd heeft; "Afgelopen zaterdag had ik 16 grote pakketten voor een verzorgingstehuis. En een kerstboom. Die kwam bij een tuincentrum vandaan. De mevrouw voor wie die was had die gewonnen. Maar er zijn best wel wat gekke dingen voorbij gekomen."

Om ervoor te zorgen dat alle pakketten op tijd bezorgd worden, houden we Henk niet langer op en laten we hem zijn bus verder laden. Na een half uur vertrekt hij naar zijn vertrouwde buurt in Oud-Beijerland.