Lak aan vuurwerkverbod: 'Reken niet op stille jaarwisseling'

Vorige maand werd er voor komende jaarwisseling een vuurwerkverbod afgekondigd. Reden is de hoge bezetting in de ziekenhuizen door corona-patiënten. Veel Nederlanders, waaronder ook Dordtenaren, zitten niet te wachten op een stille jaarwisseling en halen hun vuurwerk nu in België.

Het is een drukte van jewelste bij de Belgische handelaren. Daar mag vuurwerk het hele jaar door verkocht worden. In het dorpje Baarle-Hertog, grenzend aan het Nederlands Brabantse Baarle-Nassau, wordt massaal vuurwerk ingeslagen door de Nederlanders. Zo ook door de Dordtse André (Hij heet eigenlijk anders, maar we noemen hem zo omdat hij liever anoniem wil blijven).

André is twee weken geleden zijn buit gaan halen bij de zuiderburen. Ruim duizend euro tikte hij af. “Dat vuurwerkverbod hier slaat nergens op. Het kabinet moet zich schamen. De Spoedeisende Hulp -medewerkers hebben zelf gezegd dat er amper extra druk is door vuurwerkslachtoffers. Het is gewoon niet eerlijk. Vorig jaar werd beloofd dat het verbod toen eenmalig was. Ik ben bang dat dit de ondergang van een mooie traditie betekent,” vreest André.

Bang om gepakt te worden, is André niet. Volgens hem is er amper controle bij de grens. Ondanks het verbod gaat hij dus toch vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling in Nederland: 'Reken maar niet op een stille jaarwisseling."

André heeft er vertrouwen in, maar als hij wel gepakt wordt kan dat hem enkele honderden tot duizenden euro’s kosten. Ook zal hij een aantekening krijgen waardoor hij bijvoorbeeld geen Verklaring Omtrent Gedrag zal kunnen krijgen.

De pakkans lijkt vrij klein. De politie zegt onvoldoende capaciteit te hebben voor de handhaving van het verbod. Wel wordt er aan de grens de komende tijd steekproefsgewijs gecontroleerd. Voertuigen worden dan van de weg gehaald en nagekeken.