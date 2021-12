Honden worden voorbereid op Oud & Nieuw

Knallen en lichtflitsen, het had iets weg van een ouderwetse jaarwisseling. Maar het was toch echt een cursus voor baasjes en hun viervoeters om ze een rustige Oud & Nieuw te bezorgen. De training is vooral bedoeld voor jonge honden, die nog niet eerder in aanraking zijn gekomen met vuurwerk.

De honden werden geconfronteerd met harde geluiden en rook op het grasveld in Gorinchem dit weekend. Eerst kregen de baasjes de theorie geleerd. “Je maakt de mensen wegwijs in wat de hond je vertelt en hoe je daar op in kan gaan”, legt Cora Rikkelman uit van Stichting Hond & Gedrag. "Les 1 hierin is geluidjes toedienen. Zo kan je zien of de hond daarop reageert."

"Onze hond is de geluiden wel gewend. Wij hebben twee basketballende pubers in de tuin, maar om door die rook heen te lopen was wel heel fijn (om het te oefenen)", vertelt één van de baasjes. "Ik denk wel dat het per hond verschilt of het nut heeft." Er klinken meer positieve reacties op het veld. "Ik vond dit heel fijn. Mijn hond reageerde eigenlijk heel goed en daar ben ik blij mee, want mijn vorige honden kropen gelijk tegen je aan bij een knal."

Op de training is ook een wat jonger baasje aanwezig. "Ik kijk minder op tegen komend Oud & Nieuw. Ik heb hier veel geleerd en heb tips gekregen. Je moet je hond afleiden met speeltjes en belonen met een snoepje." Ondanks het vuurwerkverbod dat ook dit jaar is afgekondigd, is het toch nodig om deze training te geven, vertelt docente Cora: “Wij hebben dit vorig jaar niet gedaan, maar toen bleek er wel behoefte aan te zijn. Je ziet toch overal weer vuurwerk."

Cora geeft nog wel een tip mee aan alle baasjes: "Als je in een woonwijk woont waar veel vuurwerk wordt afstoken en je hebt een hond, dan is het verstandig dat je jezelf laat voorlichten."