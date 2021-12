Dankzij 'Buddies' hebben Anne en Jetske een mooie vriendschap opgebouwd

De een in een rolstoel, de ander niet. Maar dat maakt niks uit: Jetske (29) en Anne (24) zijn – dankzij het vriendschapsprogramma ‘Buddies’ - vrienden voor het leven geworden. “Zeker in deze tijd is vriendschap belangrijk”, betoogt Jetske, die de zeldzame bewegingsstoornis dystonie heeft.

In coronatijd komt eenzaamheid bij jongeren vaker voor en Jetske wil dat onderwerp graag aankaarten. Via Buddies, een initiatief van de stichting HandicapNL, is ze in contact gekomen met Anne.

Hun eerste ontmoeting was in augustus. Nu zien ze elkaar iedere twee weken om ergens heen te gaan of samen wat te drinken.

Groot voorbeeld

“Ondanks dat je in een rolstoel zit, kan je verschrikkelijk veel”, ziet buddy Anne. “Als je er maar voor openstaat en het mensen durft te vertellen. En daar is Jetske een groot voorbeeld van.”

De actie krijgt ook aandacht van de landelijke televisie, want Jetske en Anne zijn donderdag te zien in de kerstspecial van het tv-programma 'Busje komt zo!'. Daarin reist Paul de Leeuw met Frans Bauer, Maan, Simon Keizer en Dieuwertje Blok het land door om mensen met een beperking op te vrolijken.

Belangrijk

Het duo hoefde niet lang na te denken toen het programma ze belde, want volgens hen is het belangrijk om aandacht te besteden aan mensen met een beperking en vriendschappen.

Jetske vindt dat daar meer naar moet worden omgekeken. “Vereenzaming onder mensen met een beperking is best hoog. Dat mag weleens aan het licht worden gebracht.”

Donderdagavond

‘Busje komt zo!’ is donderdagavond om 21:25 uur te zien op NPO 1.