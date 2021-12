Gemeentelijke zorgverzekering nu ook voor Dordtenaren met laag inkomen

Zorgverzekeraar VGZ biedt deze polis al in meer gemeenten aan, maar dus nu ook in onze regio. . Gemeentepolis Drechtsteden is niet alleen bedoeld voor mensen die klant zijn van de sociale dienst, maar voor iedereen. Mits je voldoet aan twee voorwaarden: je bent inwoner van de Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht). En het inkomen van je huishouden is niet meer dan € 2388, 20 bruto per maand, inclusief 8% vakantiegeld.

De polis gaat vanaf 1 januari 2022 in, als je je aanmeldt voor 31 december 2021. Je kunt kiezen uit drie verschillende pakketten, waarbij de dekking steeds verder wordt uitgebreid. De gemeentelijke bijdrage is 13,50 bij de goedkoopste polis.

Meer informatie over de Gemeentepolis Drechtsteden is te vinden in onderstaande video. Voor hulp bij het aanmelden kan contact worden opgenomen met één van de Sociale Wijkteam of VGZ.