Schaalmodel Hanneken van Dordt bezoekt het ziekenhuis; ook hoop voor grote zus

“Ik vond het heel aardig, om als tegenhanger van de Grote Kerkstorenkamer, nu een locatie te vinden die weer een heel ander deel van de stad bedient,” vertelt Lentink. “Hier komen natuurlijk heel veel mensen uit alle lagen van de bevolking, én uit de regio.” Daardoor wordt het schaalmodel door veel mensen gezien en dat is precies de bedoeling. Het oorspronkelijk plan om het 20-meter hoge beeld op de punt van de Stadswerven te zetten, werd afgewezen. Op deze manier wil de kunstenaar ervoor zorgen dat Hanneken niet vergeten wordt.

Kunstenaar Gerhard Lentink met zijn beeld | Foto: RTV Dordrecht

Met passen en meten

Het was wel even zoeken naar een passende ruimte. Het beeld is behoorlijk groot en kan dus niet overal staan. Er komt bovendien heel wat kijken bij het op haar plaats zetten van Hanneken. “We hadden hier gelukkig een palletwagen tot onze beschikking, waardoor we het beeld niet handmatig op haar sokkel hoefden te liften. Dat scheelt natuurlijk al veel.” Voorlopig hoeft het beeld niet verplaatst te worden. “Dit is een langdurige etappe. Ze kan hier tot en met augustus blijven staan.” Daarna steekt ze de rivier over om een plek te krijgen in het gemeentehuis van Zwijndrecht.

De vrouwenfiguur staat nu schuin tegenover een ander werk van Lentink: het Walters huis. “Dit is wel heel erg luxe. Ik voel me echt verwend, dat ik hier ook met een tweede beeld welkom ben. En dat welkom zijn, voel ik ook echt zo.”

Met de voeten in het Wantij

En het echte grote beeld lijkt toch ook weer welkom in Dordrecht. Dinsdag heeft Lentink een gesprek gehad met Rijkswaterstaat. Die is akkoord met de nieuwe voorgestelde locatie: in het water van het Wantij achter Villa Augustus. “Nu wordt het plan doorgeschoven naar een groep mensen die zich buigt over het gebied Wantij-west.” Die groep moet kijken of de gemeente ook akkoord is met het idee.