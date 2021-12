Andere shotjes in discotheek Alcazar; is nu derde priklocatie in de regio Zuid-Holland Zuid

Robin, van de GGD, laat weten dat het een lange zoektocht was om een geschikte locatie te vinden, maar de oude discotheek is dat volgens hem. "We beginnen laag in het aantal prikken per dag, maar we willen hier zo snel mogelijk, zo veel mogelijk prikken gaan zetten. We krijgen ook een hoop positieve reacties op deze locatie. Hij past precies bij onze wens." De locatie moest namelijk groot genoeg zijn en een groot aantal parkeerplekken in de buurt hebben.

Oude elementen van de discotheek | Foto: Rijnmond

De burgemeester is blij dat er een priklocatie in zijn gemeente staat. "Trots ben ik niet. Ik vind het jammer dat het nodig is, maar ben blij dat het er is. Makkelijk bereikbaar en op een locatie die altijd van grote betekenis is geweest voor de Hoeksche Waard."

Dordtenaar

In de wachtruimte zit een Dordtenaar. Zij geeft aan het niet erg te vinden om even naar Puttershoek te rijden. "In Dordrecht kon ik tweede kerstdag pas terecht. Dan maar een stukje rijden."

Vaccinatiegraad

Burgemeester Van Hemmen is tevreden over de vaccinatiegraad in zijn gemeente. "We zitten op de 84,5% procent, net onder het landelijk gemiddelde en daar ben ik heel erg over te spreken. We zien een hoop stress in de media en dat heeft effect op mensen. Daarom zijn er veel mensen die heel graag het boostervaccin willen hebben."

Een groep gevaccineerde | Foto: Rijnmond

Voorlopig toch nog een beetje feest in de oude discotheek. In Alcazar wordt zo lang als het nodig is geprikt.