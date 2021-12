Dordrecht krijgt 4 miljoen voor betaalbare woningen op het Maasterras

Die oplossing vindt de gemeente in ruim 626 woningen op het Maasterras. Bijna driekwart daarvan komt in de categorie sociale huur of middenhuur (tot duizend euro per maand) en betaalbare koop (tot 325 duizend euro).

'Mooi nieuws'

“Het is mooi nieuws dat het Rijk in Dordrecht mee-investeren om heel veel betaalbare woningen neer te zetten”, reageert wethouder Maarten Burggraaf. “Dat is erg belangrijk, want veel starters wachten op een nieuwe woning.”

Als voorwaarde voor het bedrag wil het Rijk dat eind 2024 de eerste paal in de grond gaat. Dat moet dan gebeuren aan de Weeskinderendijk, waar de gemeente een bedrijventerrein heeft gekocht met het oog op de nieuwbouw.

Vervuilde grond

Die voorwaarde klinkt wellicht niet heel ambitieus, maar volgens de gemeente komt de nieuwbouw op een “lastige locatie” te staan. Dat wil ook Burggraaf benadrukken: “Omdat daar heel veel vervuilde grond zit, werd dat niet opgepakt. Nu kunnen we zelf het startschot geven.”

Daar heeft de gemeente dus nog wel drie jaar voor nodig. Dat komt – naast de vervuiling – ook nog door de sloop van het huidige bedrijventerrein en de voorbereidingen voor de nieuwe bebouwing.

Spuiboulevard

Uit de Woningbouwimpuls van het ministerie, waar ook de 4 miljoen euro onderdeel van is, kwam eerder een bedrag van 3,5 miljoen euro vrij voor 510 woningen aan de Spuiboulevard. Daarvan moet de bouw uiterlijk in 2023 beginnen.