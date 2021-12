Creatief zijn en positief blijven: zo houden deze Dordtse ondernemers hun zaak open in de lockdown

De coronacrisis is voor veel ondernemers om moedeloos van te worden. In de harde lockdown hebben veel van hen hun zaak weer moeten sluiten. Dat geldt niet voor TuinWereld Dordrecht en de Dordtsche Gebakkraam, die dankzij een portie creativiteit gewoon open kunnen blijven.

Al geldt dat voor het tuincentrum aan de Provincialeweg maar voor een deel van de winkel. "We mogen essentiële producten verkopen, dus onze dierenafdeling blijft open", licht eigenaar Jan Batenburg toe. De andere, gesloten, afdelingen zijn door root-wit afzetlint niet meer te bereiken.

Bloemen en planten

Buiten de winkel wordt ook nog van alles verkocht zoals kerstbomen, snijbloemen en buitenplanten. "Dat is wat nog mag", vat hij samen, "dus dat doen we ook."

Batenburg is blij dat hij nog wat kan betekenen voor zijn klanten. Al is dat lang niet alles van wat hij wil en kan doen. "Heel het jaar doen we ons uiterste best om onze klanten te bedienen", zegt hij, ondanks dat de winkel in de eerste drie maanden en de laatste twee weken van dit jaar niet geheel open was.

"Dus eigenlijk ben je heel het jaar bezig en gooi je dat aan het einde van het jaar weer in het putje", concludeert Batenburg. Ook weet hij niet of iedereen op de hoogte is van het nog altijd geopende tuincentrum.

Oliebollen

De Dordtsche Gebakkraam bij winkelcentrum Bieshof kan - tot vreugde van veel bewoners - ook gewoon doorgaan met het verkopen van oliebollen, churros en donuts. "We zijn heel dankbaar dat we open mogen blijven", glimlacht Helen Reemer-Bouter.

Met een plank waarop ze de lekkernijen richting de klant schuift, in combinatie met het 'pinnen op afstand' door een stok met pinapparaat, was de kraam vorig jaar al op de lockdown ingericht.

Positief blijven

"Vorig jaar mochten we open blijven, dus ik had hoop dat we open mochten blijven. En dat mocht ook, gelukkig. En mensen vinden het fijn dat het goed geregeld is. Als je zelf een beetje positief blijft, krijg je dat ook terug vanuit de klanten."