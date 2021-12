Dordrecht start publiekscampagne tegen straatintimidatie: 'Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in onze stad'

De gemeente Dordrecht wil de overlast van (seksuele) straatintimidatie voorkomen en aanpakken. Samen met partners wordt ingezet op bewustwording rondom dit probleem. 'Seksuele uitlatingen of andere gedragingen die beledigend, kwetsend, dreigend of belemmerend zijn en het gevoel van veiligheid en vrijheid negatief beïnvloeden moeten we niet accepteren.'

Steeds vaker komen bij de gemeente signalen binnen van inwoners die geconfronteerd worden met straatintimidatie. Het kan dan gaan om seksueel getinte opmerkingen, in het nauw gedreven worden of ongewenste aanrakingen. Met het programma 'Straatintimidatie 2021-2022' wil Dordrecht dit probleem aanpakken. Ook wil de gemeente duidelijk maken dat dit soort gedrag niet normaal is en dat iedereen het recht heeft veilig over straat te kunnen lopen.

De gemeente pakt dit probleem aan samen met partners. Scholen krijgen themabijeenkomsten en workshops aangeboden. Er komen netwerkbijeenkomsten met professionals en vrijwilligers. 'Allemaal met het doel om de weerbaarheid bij slachtoffers te vergroten, betere voorlichting te kunnen geven en signalen te herkennen. Maar ook (potentiële) plegers van straatintimidatie worden geconfronteerd met hun onaanvaardbare gedrag', schrijft de gemeente in een persbericht.

Publiekscampagne

Begin 2022 start een publiekscampagne, waarin de gemeente de plegers rechtstreeks wil aanspreken op hun gedrag en confronteren met de impact die dat heeft bij de slachtoffers. De gemeente werkt aan een app - naar Rotterdams voorbeeld - waarmee beter zicht wordt verkregen op het fenomeen straatintimidatie en de plekken waar dit plaatsvindt.

Burgemeester Wouter Kolff: 'Seksuele uitlatingen of andere gedragingen die beledigend, kwetsend, dreigend of belemmerend zijn en het gevoel van veiligheid en vrijheid negatief beïnvloeden moeten we niet accepteren. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in onze stad. Hij vervolgt: 'Ben je uitgescholden vanwege je geloof of kleding en durf je daarom niet meer door bepaalde delen van de stad of naar een zwembad? In Dordrecht accepteren we geen enkele vorm van straatintimidatie.'

De gemeente heeft het Onderzoekscentrum Drechtsteden gevraagd de aard en omvang van straatintimidatie in Dordrecht in kaart te brengen. De resultaten worden eind dit jaar verwacht en worden als dat nodig is verwerkt in de verdere aanpak.

In september spraken wij vrouwen die bijeenkwamen in het park over hun ervaringen en oplossingen voor het probleem.