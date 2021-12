SP Rotterdam begint nieuwe partij en doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen

De SP Rotterdam ligt al langer in de clinch met de landelijke afdeling. Nadat tientallen leden van de jongerenafdeling ROOD werden geroyeerd, besloten leden van de lokale SP achter de jongeren te blijven staan. Dit zorgde voor een schorsing van het afdelingsbestuur. Daarnaast mocht de lokale afdeling niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

De partijtop sprak van "geradicaliseerde communisten die de partij willen overnemen". Volgens de landelijke SP is het lidmaatschap van ROOD of het Marxistisch Forum in strijd met de statuten, omdat SP'ers van maar één politieke partij lid mogen zijn.

Conceptprogramma

"Het wordt ons onmogelijk gemaakt om de strijd voor een socialer Rotterdam nog vorm te geven binnenin de SP", zegt oprichter Tijs Hardam, die eerder afdelingsvoorzitter in Rotterdam was. "De landelijke partij heeft besloten de lokale SP-afdeling dusdanig te ontregelen dat wij ons genoodzaakt zien via andere wegen de krachten te bundelen."

Hardam laat weten dat ze niet opnieuw hoeven te beginnen, omdat de plannen die hij al had gemaakt voor de SP-campagne grotendeels gebruikt kunnen worden voor de nieuwe partij. "De komende tijd komen we met een conceptverkiezingsprogramma en eind januari ook met een kandidatenlijst." Hij zegt verder dat het programma inhoudelijk sterk op dat van de SP zal lijken, maar "hier en daar wat scherper" zal zijn.

Op dit moment heeft de SP twee zetels in de raad. Of de nieuwe partij Socialisten 010 in maart gaat concurreren met de SP is nog niet duidelijk. Het is namelijk nog niet bekend of de SP met een eigen kandidatenlijst komt in Rotterdam.