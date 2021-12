Dit kun je doen met je koelkast vol restjes na het kerstdiner

De Rotterdamse foodblogger en influencer Marisa Gomez stelt dagelijks de meest bijzondere maaltijden ten toon op haar instagrampagina @rotterdam.food. Inmiddels heeft ze met haar pagina een indrukwekkende 16 duizend volgers weten te verleiden met haar recepten en kooktips.

Rond de feestdagen is haar pagina feestelijk versiert met soesjestorens, kaasplankjes en kerstkoekjes. Haar tips voor kerstdinerrestjes? 'Eigenlijk kun je alles wel hergebruiken.'

Marisa Gomez houdt een foodblog bij waarop de meest bijzondere gerechten voorbij komen | Foto: Marisa Gomez

Doneer je restjes

Of je nou alleen op eerste kerstdag, tweede kerstdag of beide dagen uitgebreid kookt, bijna iedereen moet na Kerst wel even uitbuiken van de vele calorieën die daarbij komen kijken. Daarom geen zin om zelf nog aan de haal te gaan met je kliekjes? Dan kun je er volgens Marisa altijd nog iemand anders erg blij mee maken.

'Via Stichting Thuisgekookt kunnen mensen zelfgemaakte maaltijden aanbieden om uit te laten delen, of denk bijvoorbeeld eens aan de ouderen in je buurt. De Pauluskerk accepteert nu ook maaltijden en bij de voedselbank kun je producten afleveren', zegt Marisa. Wel vult ze die oproep aan met de waarschuwing dat de Voedselbank altijd streng controleert of ingrediënten nog goed houdbaar zijn.

Tosti's van kaasblokjes, cakebodem van oude kruidnoten

Wie toch liever voor zichzelf kookt kan wat Marisa betreft alle kanten op. Het vereist alleen een vleugje creativiteit en verbeeldingskracht. Kaasblokjes over? 'Verkruimel ze een beetje met de hand en gooi het op een pizza of een tosti, of gebruik ze voor een pannetje kaasfondue.'

Met een simpel avg'tje (aardappelen, groenten, vlees) weet Marisa zich ook wel raad. 'Daar kun je heel veel mee doen. Van groenten kun je altijd nog een lekkere soep maken. Het maakt dan niet uit of ze rauw of gebakken zijn. Of maak van overgebleven aardappelen een Spaanse tortilla, puree of een stamppotje.' Zelf is Marisa vegetariër, maar wie nog wel vlees over heeft kan dat volgens haar nog prima gebruiken voor in een lasagne of pasta.

En ook het vertrek van de Sint uit het land betekent niet dat zijn achtergebleven kruidnoten allemaal in de vuilnisbak moeten eindigen. 'Vermaal ze in een keukenmachine met wat gesmolten boter, en gebruik dat bijvoorbeeld als de bodem voor een cheesecake.'

Weet wat de wensen van je gasten zijn

Voor mensen die het helemaal beu zijn om ieder jaar letterlijk met de gebakken peren te blijven zitten heeft Marisa ook nog wel wat tips voor het doen van inkopen: 'Zorg dat je gericht boodschappen doet en goed weet wat de wensen van je gasten zijn. Inventariseer van tevoren wat je nodig hebt, en zorg dat je goed afweegt wat je haalt.'