Raad niet eens met huidig vergadermodel, daarom Dordtse Dinsdag

De Dordtse raadswerkgroep laat weten dat er in Dordrecht een cultuur is om vrij uitgebreid te debatteren. Tevens zijn raadsvergaderingen wel een belangrijk ‘podium’ voor partijen om zich uit te spreken. Maar dat leidt er wel toe dat er in de raad vaak wordt herhaald wat er in de commissievergaderingen al is besloten.

Ruimte om te debatteren

In het nieuwe vergadermodel moet volgens de raadswerkgroep voor de politieke partijen ruimte blijven om te debatteren, maar het moet efficiënter. Zo zal onder andere spreektijd moeten helpen om kort en bondig te blijven. In de enquête onder raads- en commissieleden is dat ook een van de meest genoemde punten: “Het is nu niet helder (bij commissievergaderingen) hoelang de spreektijd is.”

Daarnaast moet er ‘gewoon’ minder lang vergaderd worden. “Veel raadsleden hebben hiernaast nog een baan.” Maar er wordt ook aangegeven dat “we tijdens vergaderingen scherper mogen zijn op politieke vragen.” Een ander punt is dat de commissies soms te breed zijn, “waardoor er veel onderwerpen langs elkaar heenlopen.”

Dinsdag neemt de raad een definitiefbesluit over de invoering van het nieuwe vergadersysteem.

Na de verkiezingen krijgen de raads- en commissieleden in ieder geval een les debatteren aangeboden. Benieuwd naar de enquête onder twaalf raadsleden? Lees het hier.