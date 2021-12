Dordtse cadeaubon opsteker voor lokale ondernemers

Er zijn natuurlijk al tal van cadeaubonnen, maar eentje die specifiek in te leveren is in onze eigen stad, dat is nieuw. De Doe Dordrecht kado-kaart is bedacht door Dordrecht Marketing.

“Daarvan kun je bij meer dan 100 locaties in Dordrecht iets leuks kopen, maar ook iets leuks doen of ergens lekker eten,” legt Celine Zanen van VVV Dordrecht uit, waar de kaart verkocht wordt. Zo wil Dordrecht Marketing ervoor zorgen dat mensen die een cadeaukaart in Dordrecht kopen, die ook daadwerkelijk bij lokale ondernemers uitgeven.

Helemaal nieuw is het concept niet. Eind 2020 is er al een start mee gemaakt. Maar tot voorkort was de Doe Dordrecht Kado-kaart alleen beschikbaar voor medewerkers van gemeentelijke instanties. Nu kan iedereen er één kopen bij Intree.

Vorig jaar deden er nog 60 lokale ondernemers mee, inmiddels is het aantal inleverpunten gegroeid tot boven de 100. En de aanmeldingen blijven binnenstromen, volgens Zanen. “Dat is natuurlijk leuk. In de loop van de tijd zullen er steeds meer mogelijkheden zijn om de kaart uit te geven."

De cadeaubon is overigens niet alleen bedoeld om tijdens de feestdagen te geven, maar is het hele jaar door te verkrijgen. Het tegoed is twee jaar geldig.