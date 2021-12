Dordtse raad 'teleurgesteld' in Programma Sportparken: 'Veel te mager en onvolledig'

De Dordtse gemeenteraad - zowel de coalitie als oppositie - is niet tevreden met het Programma Sportparken dat het college heeft opgesteld. De raad wil een aangepast, uitgebreider plan. CDA: "Hier staat geen enkel concreet voornemen in. Teleurstellend, nog het meest voor onze sporters."

Met een amendement, ondersteund door alle partijen behalve Gewoon Dordt, vroeg de gemeenteraad het college dinsdag tijdens de raadsvergadering om een verrijkte versie van het programma. Dat is hard nodig, vond onder meer Wim van der Kruijff van het CDA. "We kunnen hier niet mee instemmen. Er staat geen enkel concreet voornemen in. Teleurstellend, nog het meest voor onze sporters. Het is veel te mager en onvolledig, participatie moet beter. Ik heb er buikpijn van dat de sportverenigingen nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn."

Dertien aspecten moeten wat de raad betreft worden aangepast, zoals het toevoegen van de Sportboulevard en het onderscheid maken tussen investeringen in sport (zoals de accommodaties en velden) en investeringen in infrastructuur (zoals parkeren en glasvezel).

Verder moeten betrokken partijen, zoals de sportverenigingen en maar ook onderwijsinstellingen, de gelegenheid krijgen om mee te kijken en eventueel voorstellen te doen. Ook moet het college een voorstel doen voor investeringen die urgent nodig zijn.

'Ongeschikt voor dit werk'

De verantwoordelijke wethouder, Marco Stam, werd - vooral door de PvdA - hard aangepakt. Fractievoorzitter Cor van Verk noemde Stam 'ongeschikt voor dit werk' en vroeg zich af of hij de komende drie maanden wel 'vleugellam' op deze plek moet blijven zitten.

Stam gaf aan het amendement te 'omarmen' en er de komende periode mee aan de slag te gaan. Of het uitgebreide programma nog voor de gemeenteraadsverkiezingen aan de raad wordt aangeboden, is maar zeer de vraag. Wat Robbert de Boer van Fractie Nijhof betreft, hoeft dat ook niet. "Liever daarna, zodat er een gedegen stuk komt."

Over het dossier 'sportparken' wordt al jaren gesproken. Met het Programma Sportparken maakt de gemeente Dordrecht werk van de kansen die er zijn om sportparken en hun directe omgeving te ontwikkelen tot plekken die alle inwoners uitnodigen om te sporten, te bewegen, elkaar te ontmoeten, te ontdekken, plezier te beleven en te genieten van een groene omgeving.