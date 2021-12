Komt het Nationaal Historisch Museum naar Dordt? Gemeente onderzoekt mogelijkheden

Een extra museum in het bestaande museumpalet van Dordrecht. De ChristenUnie/SGP dacht hier al eerder over na. Nu in het regeringsakkoord de komst van het Nationaal Historisch Museum is opgenomen, ziet de partij mogelijkheden om het museum naar Dordrecht te brengen.

Samen met D66 diende ChristenUnie/SGP dinsdag een motie in. Een verkenningsonderzoek moet in kaart brengen wat de mogelijkheden voor Dordrecht zijn. Is het financieel haalbaar? Wat is de toevoeging voor de stad? En waar moet zo’n museum komen?

“Het is mijn ogen een goede toevoeging, omdat het museum het Dordtse verhaal compleet maakt. We hebben nu al het Dordrechts museum en het Hof van Nederland. Een historisch museum zal niet alleen de geschiedenis van Dordrecht vertellen, maar dat van het hele land”, vertelt ChristenUnie/SGP-raadslid Joost Veldman.

“In onze stad is er veel gediscussieerd over de staat en macht”, zegt Veldman. “Mag je wel in opstand komen tegen een vorst en wanneer?” Hij vindt het belangrijk dat we hier over blijven nadenken en kennis nemen van de geschiedenis. “Het is leerzaam om te zien hoe ze vroeger op een – min of meer - vreedzame manier eruit zijn gekomen.”

Het komt niet geheel uit de lucht vallen dat Veldman juist nu met de motie komt. Andere gemeenten hebben al eerder laten weten het museum te willen hebben. “We moeten nu al een verkenningsonderzoek doen, zodat we op tijd met een plan kunnen komen. Andere gemeenten hebben al eerder hun vinger opgestoken, maar zullen wellicht hun plannen moeten updaten. Als we langer wachten, zijn we sowieso te laat”, aldus het raadslid.