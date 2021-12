Dordrecht zet in op maatschappelijk betrokken ondernemen, dít bedrijf doet dat al

Van Wijnen vindt maatschappelijk ondernemen belangrijk omdat de toekomst erom vraagt, omdat klanten erom vragen, maar ook medewerkers. Volgens regiodirecteur Cor Simons stelt de nieuwe generatie medewerkers nieuwe eisen aan een bedrijf. "Die vragen hoe we omgaan met duurzaamheid, met de omgeving."

Medewerkers van Van Wijnen krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid hun kerstpakket ter beschikking te stellen aan non-profitorganisatie Dordtse Diamanten. "Met elkaar maak je, daar waar wij ruimte hebben en waar de vraag is, maatschappelijk ondernemen daadwerkelijk zichtbaar, meetbaar en voelbaar."

Het actieprogramma Ondernemen met Impact is vorige maand ondertekend door de samenwerkingspartners. "Werk draagt bij aan geluk. Wie werkt, is geestelijk en lichamelijk een stuk gezonder”, aldus wethouder Peter Heijkoop (sociaal domein). “Maar niet iedereen is in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. We vinden het belangrijk dat inwoners een werkplek krijgen bij een werkgever die zich bewust is van de mogelijkheden én uitdagingen van de werknemer. Daarom willen we inclusief denken door werkgevers faciliteren en stimuleren".