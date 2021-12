Dordtse VVD maakt zich zorgen om schuldpositie ondernemers

De Dordtse VVD heeft vragen gesteld aan het college over het feit dat de coronasteun vanaf 1 januari 2022 moet worden terugbetaald. Nu is dat al verschoven naar 1 juli, maar daarmee is volgens de partij de kous nog niet af, zeker niet omdat alle ondernemers weer hun deuren hebben moeten sluiten. "Ik maak me ongelooflijk zorgen om de schuldpositie van de ondernemers in Dordrecht," zegt VVD-raadslid Rolin den Heijer. "Ik vind dat de gemeente het maximale moet doen, om alle ondernemers door deze crisis heen te helpen."

Een van de ondernemers voor wie dit geldt is Nicky van der Toorn van onder andere De Crimp aan de Visstraat. Hij zit tijdens de feest dagen weer met zijn handen in zijn haar. "Het is ontzettend moeilijk perspectief te houden en positief te blijven," geeft Nicky aan. "Ik haal mijn energie uit de binding van de groep. Ik weet waar ik het voor doe." Hij is dan ook trots op hoe iedereen zich door de crisis heen slaat.

Volgens Den Heijer is ook de timing niet de beste. Dit omdat allerlei horeca-ondernemers hun kerstinkopen al hadden gedaan. "Ik heb mij laten vertellen dat zij dat bij aan de Voedselbank hebben gedoneerd, ook Nicky. Hoe sympathiek dat ook is, maar het is natuurlijk een dikke omzet verlies. Hoe wordt dat meegewogen in de terugbetalingsregeling? Dat is een van de vele aspecten die meespelen." De ondernemers hebben volgens hem dan ook behoeften aan perspectief.

Een deel van de gegeven steun loopt via het Rijk en het UWV. Volgens wethouder Peter Heijkoop zijn er toen afspraken gemaakt over het terugbetalen. "En wij roepen vanuit de gemeente op om daar ook soepel mee om te gaan." De wethouder ziet dat heel veel ondernemers het moeilijk hebben en volgens hem dus ook alle steun verdienen. "We proberen hen maximaal te ondersteunen. Het is dan ook belangrijk om vooral naar de toekomst te kijken."

De datum van terugbetalen is dus al verschoven van 1 januari naar 1 juli 2022. Voor vragen over de toekomst en het oplossen van de schulden kunnen de ondernemers terecht bij het ondernemersloket. "Het is belangrijk dat wij als gemeente onze ondernemers ondersteunen, maar ook alle inwoners hen steunen. Dus koop lokaal en wees loyaal. Op die manier weten zij dat zij er niet alleen voor staan en wij hen steunen."