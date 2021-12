Te veel gasten negeren bezoekregel, ziekenhuis neemt maatregelen: ‘Discussiëren kost veel tijd en energie’

“Discussiëren daarover op de afdeling kost veel tijd en energie van verpleegkundigen”, laat het ziekenhuis weten in een statement. Daarom registreert het ziekenhuis bij de entree welke patiënt bezoek krijgt. Een tweede bezoeker op dezelfde dag wordt niet meer doorgelaten.

Inschrijven

Bij de draaideur van het ziekenhuis wordt iedereen gevraagd waar hij of zij voor komt. Als ze op visite komen, wordt het bezoek ingeschreven voor de betreffende patiënt.

De gast krijgt een oranje kaart en bij de liften en trappen naar de verpleegafdelingen moet de kaart worden getoond.

Beveiliging

Bezoekers die de regel toch overtreden, krijgen te maken met de beveiliging. In het extreme geval wordt de hulp van de politie ingeroepen.

Voor patiënten die gaan overlijden is de bezoekregel aanzienlijk ruimer. Bij deze patiënten mogen drie mensen tegelijk aanwezig zijn en zij mogen buiten het gebouw elkaar aflossen.

Discussie

“Het klinkt heel streng en dat is het ook”, zegt bestuursvoorzitter Peter van der Meer. “Maar na weken van discussies en vervelende confrontaties, willen we ons zorgpersoneel niet meer blootstellen aan gedoe dat de zorg verstoort. Het is geen leuke en geen makkelijke tijd voor iedereen. Het zou inmiddels duidelijk moeten zijn waarom wij zo min mogelijk mensen in de kliniek willen hebben. Als het niet anders kan dan zo, dan doen we dat. En uiteraard allemaal zo vriendelijk en soepel mogelijk.”

Bron: RTV Dordrecht