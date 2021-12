Steen door ruit rijdende politiebus bij Klassieker: 18-jarige Dordtenaar aangehouden

Nadat de man uit Dordrecht de steen had gegooid, verloor de agent de macht over het stuur. Hij liep meerdere verwondingen op en moest door ambulancepersoneel worden behandeld. De agent op de bijrijdersstoel kon een ongeluk net voorkomen, omdat die het stuur wist over te pakken.

De politie begon een onderzoek om erachter te komen wie de steen had gegooid en arresteerde vandaag de man van 18 uit Dordrecht.

Waterkanon en tientallen aanhoudingen

De Klassieker werd zonder publiek gespeeld vanwege de coronamaatregelen. Toch stond het bomvol met supporters bij De Kuip. Toen de spelersbussen van Feyenoord en Ajax arriveerden, werd er veel zwaar vuurwerk afgestoken. Dat werd ook naar agenten gegooid. Ook trokken relschoppers stenen uit de straat om mee te gooien. Bij elkaar werden 64 mensen aangehouden.