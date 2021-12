Waterblusinstallatie niet in orde, bemande bluswagens 'bewaken' Heinenoordtunnel

De tunnel van Barendrecht naar de Hoeksche Waard werd afgelopen zomer gecontroleerd door Rijkswaterstaat. Tijdens die inspectie vielen twee dingen op. Allereerst bleek dat niet alle schuimblussers in orde waren. Ook de waterblusinstallaties voldeden niet aan de voorwaarden, omdat de druk in de slangen te hoog was. Daardoor zijn ze in geval van nood lastiger te gebruiken door weggebruikers en hulpverleners.

Vorige maand zijn de betrokken veiligheidsregio's en de gemeente Barendrecht op de hoogte gebracht van de problemen. Ze zijn met z'n allen gaan kijken en hebben gesproken over oplossingen. Begin deze maand zijn aanpassingen gedaan en op 19 december is getest of alles weer goed werkt. De schuimblussers zijn intussen weer in orde.

Blusvoertuigen staan paraat

Met de waterblusinstallatie is nog niet alles in orde. "De druk is te hoog waardoor ze moeilijker zijn te bedienen", zegt Maurijn van Witsen van Rijkswaterstaat. Zolang de problemen niet zijn opgelost, staat aan beide kanten van de Heinenoordtunnel een bemand blusvoertuig. In geval van brand in de tunnel zijn zij direct in de buurt om te helpen.

Intussen werkt Rijkswaterstaat aan een oplossing om de waterdruk in de slanghaspels weer omlaag te krijgen. Dat is een lastige klus, omdat die buizen in de tunnel omlaag en weer omhoog lopen en de waterdruk op elk punt hetzelfde moet zijn. Tot dat is gelukt blijven de twee blusvoertuigen bij de tunnel staan. "Technici zijn aan het kijken. Ze hebben tijdens de kerstdagen doorgewerkt", laat Van Witsen weten. Het probleem is volgens hem alleen niet zomaar opgelost: "Dat is geen kwestie van dagen. Misschien moeten er wel dingen worden besteld."