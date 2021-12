Hotelboot voor asielzoekers in Rotterdamse Schiehaven: 'Er is natuurlijk woningnood, dus dit is een prima regeling'

Hotelboot voor asielzoekers in Rotterdamse Schiehaven

In hotelboot De Statendam worden tijdelijk asielzoekers opgevangen | Foto: Rijnmond

Bewoners van het Rotterdamse Lloydkwartier krijgen tijdelijk ongeveer zeventig nieuwe buren. De Schiehaven is door de gemeente Rotterdam aangewezen als één van de plekken waar vanaf januari asielzoekers worden opgevangen. Dat gebeurt op aanwijzing van staatssecretaris Broekers-Knol, die te maken kreeg met overvolle asielzoekerscentra elders in het land.

Aan de kop van de Schiehaven in Rotterdam-West ligt al een grote witte hotelboot aan de kade: De Statendam, die lang dienst heeft gedaan als riviercruise. Vanaf januari komen er dus maximaal zeventig asielzoekers naar het schip. In totaal gaat het om 250 asielzoekers. Ook in de Maashaven, de Spoorweghaven en aan de Parkkade worden opvangplekken ingericht.

'Lekker uitrusten'

Rijnmond maakt een rondje langs de hoge flats en moderne appartementen bij de Schiehaven om reacties van omwonenden te peilen. Er zijn buren die kritische geluiden laten horen, vertelt omwonende André ons, maar die lopen wij maandag niet tegen het lijf. "Er zijn veel negatieve reacties geweest natuurlijk, ook bij ons uit het gebouw", vertelt André. "Mensen vinden bijvoorbeeld dat Rotterdam-Zuid al problemen genoeg te verteren heeft, of het aantal te plaatsen asielzoekers baart zorgen."

Voor de mensen op de boot vindt André de plek in de Schiehaven ideaal. "Je zit tien minuten van het centrum af, je hebt een sportveld voor je..." Buurvrouw Meta haakt in: "Het is een mooie plek. Laat die mensen lekker uitrusten hier."

De snelle werkwijze van de gemeente Rotterdam wordt door het tweetal uit de Lloydtoren geprezen. "Goed georganiseerd", zegt André. "Afgelopen donderdag hadden we een online informatiebijeenkomst. Vragen werden duidelijk beantwoord."

"Knap dat ze in zo'n korte tijd dit allemaal geregeld hebben", zegt ook Meta. "Ik vind het een uitstekende oplossing. Er is natuurlijk woningnood, dus dit is een prima regeling."

'Welkom, welkom!'

Ans en Ton zijn met hun dagelijkse wandeling vanaf de Müllerpier bezig en zien ook geen probleem in de komst van zeventig asielzoekers in hotelboot De Statendam. "Bij ons aan de overkant komt ook zo'n boot te liggen", weet Ton. "Aan de Parkkade. Welkom, welkom. Ik hoop dat ze het hier naar hun zin hebben, dat ze een beetje gaan wennen. En dat geldt ook voor de mensen hier in de omgeving."

Karin, bewoonster van de Lloydpier weet te vertellen dat de VVE's allemaal zijn betrokken in de communicatie. "'t Ging natuurlijk allemaal wel snel. Ik neem aan dat het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, red) met de buurt nog van alles gaat organiseren om te kijken hoe we met elkaar gaan samenleven."

De boot vindt Karin mooi: "Ik was eerst bang dat het een gevangenisboot zou worden, dus ik had een verkeerd idee. Maar dit is een mooi schip waarin de mensen opgevangen gaan worden."