Bepantserde brandweerwagen en 100 man meer dan vorig jaar paraat tijdens oud en nieuw

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft 550 man klaar staan om in de nacht van oud en nieuw uit te rukken. Dat zijn er ongeveer honderd meer dan voorgaande jaren. "We willen geen herhaling van de rellen op de Coolsingel van 19 november", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Tijdens de Coolsingel-rellen staken boze burgers die af kwamen op een demonstratie tegen het coronabeleid politiewagens in de brand. Ook vielen ze hulpverleners aan onder wie politieagenten en brandweerlieden. Volgens de hoofdofficier van dienst van de Veiligheidsregio, Rogier Piek, hebben verschillende hulpverleners last gehad van de gewelddadige bejegening, maar weerhoudt dat ze er niet van om tijdens de feestelijke nacht op te treden.

Ook is één brandweerwagen bepantserd. Dat voertuig wordt achter de hand gehouden voor het geval er ernstige ongeregeldheden uitbreken. De bepantserde brandweerwagen is deel van het Quick Response Team (QRT), dat getraind is om samen met de politie op te trekken bij ongeregeldheden. Op het voertuig zijn ijzeren roosters aangebracht. Ook zijn de QRT-leden uitgerust met speciale beschermingsvesten. Tijdens de rellen op de Coolsingel moest een brandweerteam tijdens het blussen de wagen in de steek laten en vluchten voor hun eigen veiligheid.

De Veiligheidsregio is een samenwerking van de Meldkamer 112, de brandweer en de ambulance- en geneeskundige zorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze dienst werkt samen met de politie. De voorzitter van de Veiligheidsregio is de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb.

Brandweer snel ter plaatse

Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio staan er in de nacht van oud en nieuw meer voertuigen dan normaal op plekken in de regio waar ze normaal gesproken niet staan. Als er dan ergens een situatie escaleert, kunnen de wagens snel ter plaatse zijn. De brandweerkazernes in de regio zitten die nacht vol vrijwilligers die meteen kunnen uitrukken als er brand uitbreekt, hoewel vuurwerk afsteken anders dan voorgaande jaren overal verboden is.

Reden voor de verhoogde staat van paraatheid tijdens oud en nieuw is volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio vrees voor "algemene maatschappelijke onrust". Die wordt mede veroorzaakt door maatregelen van de regering om verspreiding van het coronavirus in te dammen en kan leiden tot escalatie van problemen. Die wil de Veiligheidsregio voor zijn. "Het is niet zo dat we nu al zien dat het ergens broeit. Maar we willen overal op voorbereid zijn."