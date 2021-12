Man mishandeld in Rotterdam-West en afgevoerd naar het ziekenhuis, drie verdachten opgepakt

Maandagavond rond 21:00 is een man mishandeld op de Schiedamseweg. Toen de hulpdiensten arriveerden, lag hij op de stoep voor afhaalrestaurant New Wokki. De politie heeft twee vrouwen en een man ingerekend die ervan verdacht worden het slachtoffer zwaar te hebben verwond.

Toen de politie arriveerde was het slachtoffer zwaargewond en buiten bewustzijn. Het is niet duidelijk of de man in levensgevaar verkeert. Een mobiel medisch team heeft de man op een brancard gelegd en naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie heeft inmiddels drie verdachten opgepakt en naar het politiebureau gebracht. Daar moet hun identiteit vastgesteld worden. "Op dit moment doen we nog buurtonderzoek", aldus de woordvoerder van de politie. Mogelijk worden er later op de avond meer betrokkenen ingerekend.