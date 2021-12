Het weer van vandaag: stevige wind

Vanmiddag bestaat er kans op windvlagen tot 70 km/u. Vanavond en vannacht is het bewolkt en blijft het vrijwel droog. Met een minimumtemperatuur van 8 graden blijft het zacht. De westenwind neemt af tot matig en aan zee tot vrij krachtig.

Morgen is het bewolkt en gaat het in de ochtend vanuit het zuidwesten enige tijd regenen. Later in de middag wordt het dan weer droog. In de loop van de middag wordt het 13 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. In de namiddag en avond staat er een vrij krachtige en aan zee krachtige westen- tot zuidwestenwind.

Vooruitzichten

De komende dagen is het extreem zacht met in de middag een temperatuur van 13 graden, deze middagtemperatuur zien we normaal begin april. In de nacht zien we minima tussen 10 en 12 graden, normaal zijn dat minima voor de maand juni. Verder is er veel bewolking met de eerste dagen af en toe regen of motregen. Op Oudejaarsdag en op Nieuwjaardag blijft het vrijwel droog met vooral op Nieuwjaarsdag ook af en toe zon. Tijdens de jaarwisseling is het een graad of 11.