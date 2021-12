IC-chef Gommers: 'Afgelopen week was een adempauze voor ziekenhuispersoneel'

De lockdown en het dalend aantal mensen in het ziekenhuis hebben ervoor gezorgd dat 'er een beetje lucht kwam' voor het personeel. "Mensen die vakantie hebben aangevraagd, hebben dat ook gekregen", zegt Diederik Gommers, hoofd van de IC in het Rotterdamse Erasmus MC en één van de vaste experts van het Outbreak Management Team.

Waar de afgelopen week code zwart nadrukkelijk op de loer lag, was er plots tijdens de feestdagen tijd voor een adempauze. "Meer lucht waar dat kan", zegt Gommers, die zelf ook heeft kunnen genieten van een week vakantie.

Maar hoelang deze relatief rustige periode blijft duren is onduidelijk. De omikronvariant van het coronavirus lijkt te zorgen voor een minder heftig ziektebeeld maar niets is nog helemaal zeker, benadrukt Gommers. "We houden heel goed de cijfers uit Engeland en Denemarken in de gaten, want daar lopen ze iets voor op ons. Daar zien we nog geen sterke toename van het aantal ziekenhuisopnames. Laten we hopen dat het zo blijft. De eerste berichten zijn in ieder geval positief."

Is er dan ook weer ruimte om de uitgestelde zorg in te halen? "Dat gebeurt inmiddels wel", legt Gommers uit. "Maar wel op een hele beperkte schaal. Er liggen nog steeds heel veel coronapatiënten in het ziekenhuis. De operaties die nu ingehaald worden zijn nog steeds de spoedoperaties."

De lockdown duurt in ieder geval tot 14 januari, waarbij de scholen mogelijk weer op 10 januari open kunnen. Gommers wil nog geen voorspelling doen over een einde van de lockdown. "Elke week krijgen we nieuwe informatie waarmee we een beter beeld krijgen van het virus. En dat zorgt ervoor dat we een weloverwogen besluit kunnen nemen."

Gommers benadrukt dat het belangrijk is om de scholen te heropenen, omdat jongeren 'niet het slachtoffer mogen worden van gedrag van volwassenen'. "Maar nogmaals, ik kan hier nog weinig over zeggen. Ik hoop dat we volgende week, op het OMT-overleg op 3 januari, meer weten."

Het zou wel eens het laatste OMT-overleg kunnen zijn van Gommers. Hij kondigde eerder aan dat hij zijn functie als vaste deskundige in het overleg neerlegt. "Ik ga aan de slag om hier bij het Erasmus MC de IC van de toekomst op te bouwen. Met meer bedden en meer flexibiliteit, zodat we dit soort pandemieën beter kunnen verwerken."