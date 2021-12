Janneke en Elco Brinkman bezoeken mooi Rood in De Koperen Knop

Janneke Brinkman-Salentijn en haar man Elco Brinkman waren op bezoek in Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam. Dit ter gelegenheid van de expositie Mooi Rood, waarvan de botanisch kunstenaar en illustrator Janneke een van de bijna 30 gastconservatoren is.

Elco Brinkman kennen we als de zoon van de vroegere burgemeester Brinkman van Hardinxveld-Giessendam. Elco kreeg bekendheid in de landelijke politiek. Zijn echtgenote Janneke is al vele jaren een bekend botanisch kunstenaar en een van de bekendste illustratoren van Nederland. Op de expositie is een aantal van haar aquarellen te zien. Natuurlijk heeft zij bij haar inrichting de nadruk gelegd op de kleur rood.

De expositie Rood is tot en met 5 februari 2022 te zien.

Bron: MerweRTV