Plaswijkpark in 2021: Rampspoed met brand én corona

Voor het Plaswijckpark in Rotterdam was 2021 echt een rampjaar. Niet alleen was het park langere tijd gesloten door de coronamaatregelen, het jaar begon met een vreselijke brand, waarbij het theater in vlammen opging.

"Het is gek om hier te zijn", zegt directeur Fred Nijveld in een terugblik op het rampjaar 2021. "Het is stil en er is niemand aanwezig. En een jaar geleden had ik natuurlijk ook niet kunnen voorspellen dat het er zo uit zou zien. Toen stond het theater er nog."

In de nacht van 26 op 27 januari brandde het theatergebouw met rieten dak volledig uit. Vrij snel werden twee tieners aangehouden voor het aansteken van de brand. De twee werden veroordeeld tot één maand jeugddetentie.

In de weken en maanden die daarop volgden werd het Plaswijckpark overspoeld door de lieve berichten én donaties. "Dat was wel hartverwarmend. Met het geld hebben we een interactieve spellentent neer kunnen zetten en een prachtige invulling kunnen geven."

Nijveld laat de inhoud van de spellentent zien. Er staan speeltoestellen, er kunnen interactieve spelletjes gespeeld worden of op doel schieten. Maar door corona gebeurt dat nu ook niet. "Het is bijzonder vervelend", voegt Nijveld daar aan toe. "Wij willen net als andere parken doen waar we goed in zijn en dat is mensen een goede dag bieden. Maar dat kan niet. "

Het is wel de bedoeling dat er op termijn een nieuw theatergebouw in het Plaswijckpark komt te staan. Maar waar dat zal zijn en wanneer is nog onduidelijk. "Er zijn ook niet veel mogelijkheden om een groot pand neer te zetten. We hopen dat in 2023, als we honderd jaar bestaan, de eerste paal te slaan of zelfs al iets verder te zijn. De plannen voor het pand moeten volgend jaar wel af zijn."