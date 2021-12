Boskalis: grote laadfaciliteit elektrische voertuigen

Boskalis heeft onlangs een grootschalige laadfaciliteit in gebruik genomen bij zijn hoofdkantoor in Papendrecht. Hiermee investeert Boskalis aanzienlijk in de laadcapaciteit voor elektrische voertuigen. De nieuwe faciliteit met 252 oplaadpunten is een van de grootste in zijn soort in de Benelux-regio.

De nieuwe grootschalige laadpaal-infrastructuur past in het bredere streven van Boskalis om de CO2-voetafdruk van het woon-werkverkeer in Nederland te reduceren en de faciliteit kan ook door bezoekers worden gebruikt. Boskalis streeft ernaar dat een kwart van zijn zakelijke wagenpark eind 2022 hybride of volledig elektrisch is. Het leasebeleid van het bedrijf is erop gericht elektrisch rijden te stimuleren en naar verwachting zal het aandeel elektrische voertuigen verder toenemen naarmate meer autofabrikanten EV-modellen aan hun aanbod toevoegen.

De nieuwe laadpalen maken deel uit van een reeks maatregelen die Boskalis neemt om de uitstoot te verminderen en het gebruik van duurzame energiebronnen op de kantoren te bevorderen. In 2020 heeft Boskalis meer dan 5.350 zonnepanelen geïnstalleerd op zijn distributiecentrum in Vlaardingen, waarmee 1,6 miljoen kW uur groene stroom per jaar wordt opgewekt (15% van het totale energieverbruik van Boskalis in Nederland). Boskalis heeft onlangs extra zonnepanelen geïnstalleerd op zijn nieuwste kantoorgebouw in Papendrecht en onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor verdere opschaling.

Joost Rijnsdorp, hoofd inkoop van Boskalis: ,,Het beperken van de gevolgen van klimaatverandering is een steeds urgenter onderwerp voor Boskalis en de samenleving als geheel. Onze investering in deze uitgebreide laadpaal-infrastructuur voor elektrische voertuigen draagt bij aan het realiseren van onze duurzaamheidsambities samen met onze medewerkers in Nederland. Met onze plannen om het aandeel hybride of volledig elektrische leaseauto’s in ons wagenpark te vergroten, vormen de nieuwe oplaadpunten een verdere stap in de richting van het bereiken van onze CO2-neutrale doelstelling.”

Bron: RTV Papendrecht