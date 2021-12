Gratis rolstoel te leen op de begraafplaats

De begraafplaats van Papendrecht beschikt sinds woensdag 15 december over een handycare rolstoel. Dat is een rolstoel die gemakkelijk en gratis te leen is via een muntslot, zoals een winkelkar.

Wethouder Kees de Ruijter is blij met deze nieuwe, laagdrempelige voorziening: “Een bezoek aan de begraafplaats geeft een moment van verdriet, stilte of troost. We vinden het belangrijk dat deze plek voor iedereen toegankelijk is, óók als je minder goed ter been bent.”

De rolstoel wordt geleverd door Stichting Handycare, een vrijwilligersorganisatie die door het hele land deze rolstoelen levert, zoals aan musea en dierentuinen. Coördinator Auke Porte legt uit: “Wij zetten ons al jaren in om op alle openbare gelegenheden duwrolstoelen ter beschikking te stellen. Dat doen wij zodat iedereen (jong en oud) kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, ook als je lichamelijk

beperkt bent. Alle rolstoelen worden onderhouden door onze vrijwilligers.” De handycare rolstoel wordt droog gestald in een speciale abri van de stichting.

Bron: RTV Papendrecht