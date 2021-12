In januari duidelijkheid over fietspont bij Merwedebrug

Pas in de eerste helft van januari wordt duidelijk of er een pontverbinding ingezet kan worden tussen Huys ter Merwede (Papendrecht) en Huys de Merwede (Dordrecht) als alternatief voor fietsers zolang de Merwedebrug voor hen is afgesloten. Dit schrijft het Papendrechtse college van Burgemeester & Wethouders in antwoord op een aantal vragen die de SGP-fractie in de gemeenteraad over deze kwestie heeft gesteld. Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat alternatieve opties met de nieuwe exploitant van de Waterbus.

Uit een verkeerstelling van gemeente Dordrecht (pre-corona najaar 2019) blijkt dat het fietsaanbod in de ochtendspits 300 fietsers per uur bedraagt in noordelijke richting en 500 fietsers in zuidelijke richting. De avondspits is meer diffuus vanwege variabele eindtijden van de scholen.

Volgens het college is het afsluiten van het fietspad over de Merwedebrug is “uiteraard onwenselijk maar wel noodzakelijk”. Op basis van een inspectierapport blijkt dat het fietspad hard toe is aan groot onderhoud, zo wordt gesteld. De balken zijn versleten en sluiten niet meer goed op elkaar aan. De asfaltlaag is ook sterk versleten, waardoor het fietspad erg hobbelig is geworden en niet meer comfortabel rijdt.

Het college voegt hier aan toe dat het belangrijk is om juist nu het fietspad aan te pakken en weer comfortabel maken om over te fietsen, zeker gezien het geplande onderhoud aan de Merwedebrug in de toekomst. Dit zal uiteindelijk zorgen voor fietsstimulering, volgens het college.

Bron: RTV Papendrecht