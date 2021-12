Docenten van de Willem geven les in onesie voor het goede doel

Afgelopen donderdag waren er op het Willem de Zwijger College in Papendrecht drie docenten die in een heel bijzondere outfit hun lessen gaven: in een onesie. Hoe kwam het zover dat deze leraren zich uitdosten in deze warme, rare, grappige en bijzondere pakken uit één stuk?

Dat begon vorig jaar in december. Met de kerstactie ‘Ja ik help mee!’ konden leerlingen op een ludieke manier geld doneren aan Oxfam Novib.

Met de kerst(vakantie) voor de deur stond de school stil bij het feit dat dit lang niet voor iedereen een warme tijd is. Zowel dichtbij huis, als elders in de wereld is het vieren van Kerst vaak ‘een uitdaging’. Oxfam-Novib bestrijdt armoede en biedt ontwikkelingshulp in de landen waar mensen het meest kwetsbaar zijn.

Bij de eenmalige donatie konden leerlingen aangeven welke docent zij het liefst in een onesie zagen lesgeven op vrijdag 18 december 2020. Een bedrag van € 530 werd overgemaakt en de top 3 van docenten voor de verkleedpartij kwam tot stand. Maar de lockdown gooide roet in het eten en de onesies bleven in de kast liggen.

Nu is er -in de laatste schoolweek voor de kerstvakantie- weer een lockdown en de docenten Remko van Voorst (biologie), Kirsten Bubbert (Duits) en Nick Visser (aardrijkskunde) vonden dat het er een jaar na dato toch eindelijk maar eens van moest komen, want beloofd is beloofd. Op de laatste schooldag van het jaar gaven zij de online lessen en de fysieke lessen (examenklassen) in hun bijzondere pak.

Vooral bij het begin van de lessen was er veel hilariteit, maar het wende ook wel weer snel. Dit vrolijke einde van de lessen in 2021 zal de leerlingen bijblijven.

Bron: RTV Papendrecht