Burgemeester Jan Heijkoop legt tijdelijk taken neer

Burgemeester Jan Heijkoop legt in verband met gezondheidsredenen, tijdelijk zijn taken voor gemeente Hendrik-Ido-Ambacht neer. Wethouder en 1e locoburgemeester André Flach neemt in deze periode zijn taken als burgemeester waar.

Bij burgemeester Heijkoop is tijdens een onderzoek een tumor op de nier ontdekt. Deze wordt, met uitzicht op volledige genezing, operatief verwijderd.

In verband met de operatie en zijn herstel legt Jan Heijkoop halverwege december zijn taken als burgemeester tijdelijk neer. De verwachting is dat hij deze in het eerste kwartaal van 2022 weer oppakt.

Tijdens de afwezigheid van burgmeester Heijkoop is wethouder André Flach locoburgemeester. Vervanging van zijn rol als raadsvoorzitter wordt binnen de gemeenteraad geregeld.

Burgemeester Heijkoop: “De afgelopen maanden waren stressvol. Zoals het er nu naar uitziet, word ik voor de jaarwisseling geopereerd. Ik zie de operatie met vertrouwen tegemoet en ervaar weer een zekere rust. Het brede medeleven dat ik heb ontvangen ervaar ik als hartverwarmend. Het is daarnaast prettig om te weten dat in mijn afwezigheid, mijn taken op een goede manier worden waargenomen.”

Bron: ATOS RTV