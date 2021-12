'Ook mensen op wielen moeten van Park Merwestein kunnen genieten'

Park Merwestein 'door de ogen van' mensen in een rolstoel of scootmobiel | Foto: RTV Dordrecht

Een rondje door het Dordtse Park Merwestein 'door de ogen van' mensen in een rolstoel of scootmobiel leverde veel nieuwe inzichten op voor de gemeente Dordrecht en beheerder van het park. Er is werk aan de winkel. "We zien nu dat er wel wat vraagstukken zijn."

Het idee om het park onder de loep te nemen ontstond tijdens een schouw samen met de adviesraad WMO & Jeugd. Toen werd duidelijk dat er wel wat verbeterpunten te bedenken zijn als het gaat om de toegankelijkheid van het park. Vorige week werden die uitgebreid besproken.

Zo is er maar één ingang die goed begaanbaar is voor rolstoelers: die bij het Berckepad. Op zich fijn, maar het zou op z'n minst handig zijn bordjes bij de andere ingangen te plaatsen, zodat ook voor iedereen duidelijk is waar ze moeten zijn. Tot die conclusie kwamen Ineke Jager en Nick Bootsman, die respectievelijk afhankelijk zijn van een scootmobiel en rolstoel. "Maar", vindt Bootsman. "Eén ingang is niet voldoende, want het kan mensen veel energie kosten om aan de andere kant van het park te komen."

Makkelijker begaanbaar

Andere ingangen worden daarom bekeken, of te zien of deze met een eenvoudige ingreep beter toegankelijk kunnen worden of dat er meer nodig is. Daarnaast wordt besproken of er een wals ingezet kan worden na het strooien van grind, zodat het ook op het pad makkelijker wordt voor rolstoelers. Jager: "Ik vind dat we allemaal van het park moeten kunnen genieten, dus ook de mensen op wielen."

Voor wethouder Marco Stam was het een nuttige wandeling. "Als je het zelf niet gewend bent, dan kijk je er niet zo naar. Als je het nu expliciet gaat bekijken met de mensen die ertegenaan lopen, dan zie je dat er wel wat vraagstukken zijn."