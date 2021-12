Goeree-Overflakkee in vier dagen het complete eiland geboosterd

Op Goeree-Overflakkee is geen locatie gepland voor een priklocatie. Om de mensen toch zo goed mogelijk te beschermen tegen de omikronvariant van het coronavaccin gaan de partijen nu samenwerken.

Op basis van postcode krijgen bewoners een tijdslot toegewezen voor een plek in sporthal De Staver in Middelharnis. De prikken worden gezet op 30 en 31 december en op 6 en 7 januari.

De gemeente Goeree-Overflakkee benadrukt dat de actie alleen is voor mensen die op Goeree-Overflakkee woonachtig zijn. Dit wordt gezegd om 'booster-toerisme' te voorkomen.

Het is niet voor het eerst dat partijen buiten de GGD besluiten om zelf het publiek te gaan prikken. Daar was de GGD geen voorstander van. Volgens de betrokken partijen is deze actie opgezet in samenspraak met de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Hier staat het prikschema van Goeree-Overflakkee