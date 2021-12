Somalische Amina (60) zet zich al tien jaar in voor álle mensen in haar Rotterdamse wijk: 'Gaat erom dat ze gezien worden'

Toen Amina 30 jaar geleden vanuit Somalië naar Nederland kwam, belandde ze in een haar volledig onbekende wereld. Haar nieuwe leven in het Oude Westen van Rotterdam was vreemd, onherkenbaar en bovenal: verwarrend. "Ik sprak de taal niet. Iedere dag moest ik op zoek naar iemand die mij kon begrijpen en kon helpen, maar als je niet kan communiceren is dat lastig."

Uiteindelijk komen Amina en haar zeven kinderen op hun pootjes terecht, maar om zich heen ziet ze nog altijd hoe talloze mannen en vrouwen in hetzelfde schuitje als zij belanden. Vanuit haar eigen ervaringen kent ze de obstakels waar deze mensen mee te maken krijgen. Het leidt ertoe dat Amina tien jaar geleden met zes andere vrouwen stichting Krachtvrouwen Oude Westen opricht. Samen hebben ze maar één doel: omkijken naar de mensen die het nodig hebben.

De stichting blijkt een daverend succes. In de tien jaar die volgen, groeit de stichting van zeven tot honderden vrijwilligers. In de hele wijk wonen er maar liefst vijfduizend vrouwen die allemaal contact hebben en houden met elkaar en met de stichting, waardoor niemand onopgemerkt voorbij gaat. Ook ontstaat er op deze manier een gevoel van veiligheid. Van slachtoffers van huiselijk geweld op zoek naar een slaapplek tot kinderen die dreigen te ontsporen: allemaal kunnen ze terecht bij Amina en haar vrijwilligers voor een veilige plek en een nieuwe toekomst.

Zo ondersteunt de stichting talentvolle vrouwen die zelfstandig willen worden, door bijvoorbeeld naaicursussen aan te bieden. Amina heeft een atelier waar sommige dames aan de slag gaan. "Binnen vier jaar hebben de meesten van hen een vaste baan. We ondersteunen elkaar en leren van elkaar", zegt Amina trots.

Donatiecampagne

Het plan voor de meest recente donatiecampagne ontstond tijdens de Mars met de Moeders op 11 november, waar Amina ook meeloopt om de vrouwen uit haar wijk te ondersteunen. Daar raakt ze in gesprek met Michèle Sparreboom van platform Hart in de Fik. Via dat platform geeft Michèle een podium aan wat zij 'lokale helden' noemt.

"Met Hart In De Fik wil ik een podium geven aan lokale helden, hun verhalen en initiatieven en zo laten zien dat succes vele vormen en gezichten heeft en daarom ook voor iedereen haalbaar is. Van maatpak tot naaldhak en trainingspak. Ongeacht waar je wieg stond", legt ze uit. In 2021 werd ze met haar platform genomineerd als Rotterdamse Vrouw van het Jaar in de categorie Politiek, Maatschappij en Welzijn.

Michèle Sparreboom wilde Amina met haar platform Hart in de Fik een podium bieden | Foto: Michèle Sparreboom

Wanneer Michèle tijdens de mars aan Amina vraagt hoe de situatie in haar wijk er aan toe is, schrikt ze van het antwoord dat ze krijgt: "Ze vertelde me dat er ontzettend veel armoede was. Geen eten, geen kleding, geen luiers voor baby's en geen maandverband. Er waren zelfs kinderen die om het nummer van Sinterklaas hadden gevraagd."

Michèle en Amina besluiten de handen ineen te slaan en samen in actie te komen om de wijk een oppepper te geven met de feestdagen. Michèle heeft door haar werk als spreker en dagvoorzitter een enorm netwerk, en dat gebruikt ze maar al te graag om Amina te helpen. "Rond december maken veel mensen hun kasten leeg, dus iedereen heeft wel wat over om te geven", zegt Michèle. Dat ze gelijk heeft, blijkt uit wat er vervolgens gebeurt.

600 kinderen blij gemaakt

Al snel wordt het duo overrompeld door enorme hoeveelheden donaties van zowel particulieren als anonieme ondernemers. Allemaal willen ze hun helpen. "We hebben gevraagd om kleding, eten, speelgoed en hygiënische producten. Ik denk dat er wel tientallen auto's langskwamen. Ik kreeg te horen hoe moeders naar de drogist gingen om hun tassen vol te proppen met maandverband en tampons", lacht Michèle trots.

Binnen anderhalve week hadden de dames genoeg donaties binnengehaald om ruim 600 kinderen van een fantastisch Sinterklaasfeest te voorzien. Ook deelt Amina honderden kerstpakketten uit, zodat de feestdagen voor iedereen écht feestelijk worden. "Maar uiteindelijk gaat het ze niet om de cadeautjes. Het gaat erom dat iemand naar ze omkijkt, dat ze gezien worden", zegt Amina.

"Er zijn kinderen die thuis nooit liefde hebben gekregen. Dan gaat het niet goed met het kind. Ze moeten gezien worden, want kleine kinderen zijn de toekomst van morgen." Amina voegt daad bij woord door een tientallen jongeren van tussen de 10 en 16 jaar uit de wijk aan te duiden als haar 'vips'. Zij krijgen van haar allemaal een kerstpakket, zodat ook zij weten dat er aan hen gedacht wordt. "Ze waren zó blij. Ieder mens verdient liefde."

Met alle donaties konden voor ruim 600 kinderen sinterklaascadeautjes worden verzorgd | Foto: Michèle Sparreboom

Kracht uit de omgeving

De stichting mag nu dan al een groot succes zijn, maar als het aan Amina en Michèle ligt, is er nog meer dan genoeg ruimte om te groeien. "Mensen beseffen zich vaak niet hoe ongelooflijk veel armoede er in onze stad is. Mijn credo is: doe mee. Samen lossen we grote problemen klein op", zegt Michèle. "We zitten in een tijd waarin iedereen wacht tot overheden en systemen wat gaan doen, maar wij hebben laten zien dat je ook heel veel zelf en samen kunt doen."

"We zijn met meer dan 80 nationaliteiten en we spreken allemaal Nederlands, maar we spreken vooral de taal van de liefde. We willen mensen kracht geven uit hun omgeving", legt Amina uit. "Men onderschat wat je met burgerkracht teweeg kan brengen", zegt Michèle.

En voorlopig blijft de organisatie dan ook op burgerkracht draaien, want subsidie wil de stichting niet aanvragen. "Daar zitten nog heel wat haken en ogen aan", geeft Michèle als verklaring. Om aan geld te komen vertrouwen de krachtvrouwen op donaties van mensen die de stichting een warm hart toedragen. Daarnaast maakt Amina ook kleding met Afrikaanse print. Daar maakt ze geen reclame voor, maar als er wat wordt verkocht, gaat het geld naar de gezinnen.

Volgend jaar is het de bedoeling dat Michèle en Amina rond de tafel komen met andere betrokken partijen om toekomstplannen op te tekenen. Zo moet de stichting nog vele succesvolle jaren door kunnen gaan. Minstens tot oktober in ieder geval, want dan wordt het tienjarig bestaan uitgebreid gevierd. Tot die tijd valt er nog genoeg te doen, ook met de jaarwisseling. "Dan gaan we de eenzame ouderen en vrijwilligers uit de wijk in het zonnetje zetten", zegt Amina enthousiast. Haar eindejaarsboodschap? "Kijk om naar de mensen en kom op voor hen die niks hebben."