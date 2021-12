Brandweervrijwilliger Anouk naar Amerikaans ziekenhuis dankzij crowdfundingsactie

Brandweervrouw Anouk Hoogvliet uit Heinenoord liep tijdens het blussen van een brand in de Hoeksche Waard een hitteberoerte op. De enige mogelijke medische behandeling bleek in de Amerikaanse staat Utah. Na een crowdfundingsactie stapt ze in januari op het vliegtuig.

Door de hitteberoerte is Anouk snel moe en heeft ze veel hoofdpijn. De kosten van een succesvolle behandeling? Ruim 20.000 euro, vertelt Anouk. Dat geld is eindelijk binnen dankzij meer dan driehonderd donateurs. Veel zijn anoniem, maar ook familieleden en collega's van de brandweer droegen bij. De grootste donatie was 5000 euro, afkomstig van een onbekende. Dat is heel bijzonder, erkent Anouk. "Maar uiteindelijk vind ik dat alle donaties heel bijzonder zijn." Het meeste geld was binnen enkele weken na interview met Rijnmond en het AD binnen.

In eerste instantie wilde Anouk alle donateurs persoonlijk een bericht sturen om ze te bedanken. Maar dat lukte niet, de energie ontbrak. "Ik werd die weken geleefd", zegt ze. Haar zus was er bijna de hele dag mee bezig. Ook haar vriend Jan-Willem hielp mee de geldinzameling in goede banen te leiden.

Weer 100 procent werken

Reden voor de crowdfundingsactie was dat er in Nederland en Europa geen behandeling is tegen de klachten die ze heeft overgehouden aan de hitteberoerte. Het revalideren bij revalidatiecentrum Rijndam hielp onvoldoende. Bij de kliniek in Utah zijn honderden patiënten met soortgelijke klachten behandeld, grotendeels met goed resultaat, zegt Anouk. "Ik heb er ook een aantal gesproken."

Het meest opvallende resultaat in Utah was volgens haar een patiënt die voor de behandeling volledig arbeidsongeschikt was verklaard, en na de behandeling weer de volle 100 procent kon werken. "Misschien is het wel zo dat je er nog iets aan overhoudt. Maar het zou fijn zijn als de klachten zodanig verminderd zijn dat je er mee kunt leren leven."

Wat Anouk enigszins bitter vindt, is dat de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid (waar de brandweer onder valt) pas na de publiciteit over de crowdfundingsactie over de brug gekomen is met geld om bij te dragen aan haar medische behandeling. In eerste instantie vonden ze dat ze niet aansprakelijk waren, vertelt ze.

Later kreeg ze tijdens een gesprek met de Veiligheidsregio het verwijt dat de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid imagoschade had opgelopen, vanwege de interviews over haar crowdfundingsactie. "Ik vroeg me toen af of ze er wel bij stilstaan wat ík heb opgelopen", zegt ze daarover. Het maakt haar verdrietig, zo klinkt het. "Het is al anderhalf jaar geleden gebeurd. Als ze hierover meteen in gesprek waren gegaan, was crowdfunding waarschijnlijk niet nodig geweest."

Hartverwarmend familiebedrijf uit Oud-Beijerland

De brandweer bekijkt nu ook of de verzekering het deel van haar salaris kan vergoeden dat ze verloren heeft, nu ze langer dan een jaar ziek is. Haar salaris is sindsdien gekelderd tot 70 procent van het oorspronkelijke bedrag. Wel heeft de brandweer bijgedragen aan de medische behandeling in Utah en enkele zorgfacturen betaald. "Bij elkaar heb je het dan wel over enkele duizenden euro's."

Van verpakkingsbedrijf Paardekooper in Oud-Beijerland, waar Anouk 40 uur per week teamleider op de debiteurenafdeling is, krijgt ze veel steun. "Je merkt in zo'n situatie dat het een familiebedrijf is. Ze dragen hun personeel een warm hart toe", zegt Anouk.

De behandeling die Anouk in januari in de kliniek Cognitive FX in Utah krijgt, begint met een MRI-scan van haar hersenen. Daaruit moet blijken welke delen van de hersenen geprikkeld moeten worden. Op basis van die scan maken artsen een behandelplan voor drie weken. Tijdens die weken krijgt ze trainingen die de activiteit van haar hersenen moet verbeteren. Na een tweede scan moet duidelijk worden in hoeverre de behandeling heeft gewerkt. "Een spannend moment", verwacht Anouk. Op basis van die tweede scan volgt eventueel een bijgesteld behandelplan.

Gesteggel over hersenschudding

Of ze ooit achter de exacte oorzaak van haar klachten zal komen, is ongewis. De neuroloog in Nederland en arts in Utah steggelen erover, zegt Anouk. Ze was tijdens het blussen achter de brandweerwagen gaan zitten. De hittestraling was zo hoog geweest dat ze om aflossing vroeg. Maar die kwam niet. Toen ze het bewustzijn verloor, versleepten collega's haar een eind van de hitte af. "Maar omdat ik buiten bewustzijn was, weet ik niet precies wat er toen gebeurd is. Ze zeggen dat ze het zachtjes gedaan hebben. Maar ik had ook een bult op mijn hoofd. Misschien heb ik dus ook een hersenschudding gehad."