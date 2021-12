Nourdin el Ouali over zijn afscheid van de politiek: 'Er zat niets meer in het vaatje, behalve heel cynisch worden'

Nourdin el Ouali laat een foto zien. Op de foto, acht jaar geleden genomen, staat een jongere versie van hem, naast een banner van Nida – toen een nog onbekende partij. “Ooit is die foto op deze plek geschoten.” Deze plek is de lunchroom Juffrouw van Zanten, aan de Tweede Middellandstraat. Toen nog Espresso Dates, El Ouali’s favoriete café. Over de foto, met lichte spot: “Dit was de eerste persconferentie waarin we Nida presenteerden. Ik praat tegenwoordig niet in jaren geleden maar in kilo’s geleden.”

El Ouali (40) was een belangrijke man in de Rotterdamse politiek. In 2015 was hij nog Rotterdams politicus van het jaar, hij was degene die de op de Islam geïnspireerde partij tot een factor om rekening mee te houden maakte en zette als eerste Zwarte Piet op de politieke agenda. Begin dit jaar vertrok hij uit de politiek. Hij is nu directeur-bestuurder van moslim-koepelorganisatie SPIOR. "Voor mij persoonlijk zat er niets meer in het vaatje, behalve dan verregaand cynisch te worden."

In de documentaire die Rijnmond maakte in de aanloop naar de verkiezingen, zie je het groepsgevoel van Nida, dat samen werkt naar een einddoel: een zetel in de Tweede Kamer. Dat mislukt. Is het pijnlijk om dat terug te zien?

“Pijnlijk is niet het juiste woord. Ik heb een spirituele benadering in het kijken naar falen. Soms lukken dingen, soms niet. Zolang je je best doet, moet je je ook berusten in de uitkomst. Als het goed was geweest voor mij en de partij, was het wel gelukt. Als dat niet zo is, dan houdt de bron van het bestaan het weg. Zo sta ik in het leven, en dat geeft rust.”

Geen zetel in de Tweede Kamer. Je partij weg uit de politiek. Daar heb je vrede mee?

“Ik berust me in hoe het is gelopen, dat is iets anders. Het is een nederige houding, dat je niet alles in de hand hebt. Ik geloof niet in toevalligheden, ieder mens maakt dingen mee, ieder mens maakt keuzes en ieder mens maakt soms foute keuzes. Die keuzes kunnen soms niet als gehoopt uitpakken, maar dat geeft betekenis aan ons complexe leven. Ik sta er niet in van: ah joh, ik probeer het maar en lang leve de lol. Daar heb ik helemaal niets mee.”

Je noemde het lijsttrekkerschap een offer. Was dat het waard?

Denkt diep na. “Ja. Nou ja... De conclusie is: dat was het zeker. De vraag is of ik een te hoge prijs heb betaald, vooral voor mijn omgeving. Het was eng om te beginnen in het gepolariseerde anti-islam klimaat dat in de stad hing. Maar die stukgedraaide plaat van onverdraagzaamheid en problematisering kwam niet overeen met hoe ik het zag. Er ontbrak iets. Daar moest iets aan gebeuren. Ik wilde de visie van mijn generatie overdragen: Ik ben hier als kind van migranten geboren en getogen, ik ken niet anders dan dat in deze stad mensen van de hele wereld ons omringen. That’s life. Maar je naam daaraan verbinden kan grote gevolgen hebben.”

Welke gevolgen bedoel je?

“We gingen door behoorlijk wat weerstand heen. Mijn raadswerk voor GroenLinks [de partij waar El Ouali raadslid voor was voor hij met Nida startte] deed ik naast mijn werk. Toen ik Nida begon kon dat niet meer, maar ik kreeg alleen de vergoeding voor het raadswerk. Dan kun je wat geld betreft beter bij de Albert Heijn vakkenvullen. Ik heb het geluk dat ik niet de enige was met inkomsten in mijn gezin, maar we moesten wel geld besparen op de zaken die het leven mooi maakten."

"Tien jaar lang heb ik moeten drukken, dat is je lot als nieuwkomer." | Foto: Rijnmond / Eva Overbeeke

"Uiteindelijk was Nida wel een game changer. Ook voor de gemeente in Rotterdam, als je kijkt naar de thema’s die nu spelen. Toen ging de discussie alleen maar over integratie, nu meer over inclusie. Dat is in Rotterdam begonnen. Of de discussie over Zwarte Piet. Wij waren de eerste fractie in Nederland die het politiek maakte: we betalen mee aan de intocht, moeten we dat wel willen? Dat was onze vraag."

"Maar als je niet oppast zit je te lang in de politiek. Dus op gegeven moment had ik de conclusie getrokken: ik moet weg.”

Waarom moet je er niet te lang zitten?

“Voor mij persoonlijk zat er niets meer in het vaatje, behalve dan heel cynisch te worden. En daarvoor is politiek te belangrijk.”

Waarvan werd je cynisch?

“Het was gewoon klaar voor mij, ik had niet meer de energie. Tien jaar lang heb ik moeten drukken, dat is je lot als nieuwkomer. Daarna was ik wel toe aan iets anders. Ik wilde een stap maken naar een nieuwe omgeving, een andere arena.”

Waarom ging jij met Nida nog wel landelijk?

“Ik heb meteen duidelijk gemaakt dat ik de vier jaar in de Tweede Kamer niet uit zou zitten. Onze leden kwamen overal vandaan, zelfs uit Groningen, terwijl we eerst alleen in Rotterdam actief waren. Dus we dachten dat er vraag was. Maar het bleek moeilijk om ertussen te komen als regionale partij. We hadden niet de budgetten van landelijke partijen om stevig campagne te voeren. En we kregen bijna geen media exposure. Je komt pas aan tafel in talkshows als je een zetel hebt in de peilingen. En een zetel in de peilingen krijg je pas als je aan tafel zit.”

Uit het statement dat Nida naar buiten bracht, toen het zei niet mee te gaan doen aan gemeenteraadsverkiezingen, klonk het alsof Nida er niet meer in vertrouwde dat de politiek de plek is om verandering teweeg te brengen. Lezen wij dat goed?

“Wat Nida bedoelde te zeggen is dat het niet meer kon functioneren in een verregaand gepolariseerde, populistische politiek. Alles voor de koppen in de krant en de likes op Facebook, Instagram en TikTok. Terwijl Nida idealistisch en waarden gedreven is, en juist verbinding zoekt. In zo’n omgeving raakten wij geïrriteerd: is dit wel de plek waar wij verandering kunnen brengen op de manier die wij voor ogen hebben? Persoonlijk vind ik het jammer dat Nida uit de politiek stapt, maar het is een afweging van de leden. Die kwamen tot de conclusie: nee. Dus kiezen ze voor andere routes. Vanaf de buitenkant, door te lobbyen bijvoorbeeld.”

“Wat ook niet meehielp: Er kwamen door de jaren heen steeds meer soortgelijke partijen. Denk ging meedoen, BIJ1 ook. De thematiek die wij belangrijk vonden, is met hen eigenlijk al afgedekt. Dus dan moet je elkaar beconcurreren.”

Nida en Denk hebben verschillende pogingen gedaan om samen te werken. Ook na jouw vertrek. Waarom mislukt dat telkens?

“Het bestuur heeft dat de laatste keer gedaan, ik zit inmiddels in een andere rol. Maar die gesprekken hebben we ook eerder gevoerd. Dat mislukt omdat het vertrouwen geschaad is – ze kwamen afspraken niet na. We hadden dezelfde overkoepelende belangen, maar er zijn ook wel echt verschillen tussen ons.”

Zoals?

“Nida is een ledenpartij. Maar ik wil me daar liever niet verder over uitlaten.”

Hing het politieke succes van Nida niet gewoon te veel van jou af?

“Je zou het als een factor kunnen noemen. Alle partijen, niet alleen Nida, hebben moeite om mensen bereid te vinden zich te kandideren. Het is een eervolle job, maar de risico’s zijn enorm. De meeste mensen die de politiek in gaan, komen er niet ongeschonden uit. Dus dan durven mensen niet zo gauw. Gevolg is dat je niet de beste mensen voor de belangrijkste plekken krijgt.”

Ik heb op mijn negentiende in een jaar tijd twee bijna doodervaringen gehad. El Ouali

“Raadsleden worden bovendien veel bedreigd, wat het ook onaantrekkelijk maakt. Dat zag je recent nog met Chantal Zeegers [lijsttrekker D66 Rotterdam, bedreigd om haar standpunt over Feyenoord City]. Het is vreselijk wat soms op je af komt. Ik liep eens met mijn zoontje van zes over straat, en dan maakten mensen me uit voor terrorist. Diep triest en beangstigend dat dit gebeurt.”

Wat is het grote vraagstuk waarmee je bezig bent in je nieuwe functie bij SPIOR momenteel?

“We moeten, als het gaat om Rotterdammers met een migratieachtergrond, op zoek naar nieuwe verhoudingen met overheden. Minder vanuit veiligheid geredeneerd. Er zijn onderzoeken die aangeven dat het vertrouwen in de overheid gekelderd is naar dertig procent."

"Die cijfers zijn overal indrukwekkend, maar snijden dieper bij groepen met een migratieachtergrond, want daar vallen de hardste klappen. Kijk naar etnisch profileren, de toeslagenaffaire. Je ziet het ook in de lage vaccinatiebereidheid onder Rotterdammers met een migratieachtergrond. Ze vertrouwen de overheid echt niet. Er is een weg uit, maar dat vergt een investering in een brede sociale agenda, goede opleidingen en goede banen. En nieuwe, meer positieve ervaringen met mensen die voor de overheid werken."

Minder redeneren vanuit veiligheid. Uit een onderzoek van NRC komt een overheid naar voren die tegen de regels in een bedrijf inhuurt dat undercover spioneert in moskeeën om radicalisering tegen te gaan. Voelde je je gepasseerd?

“Als je aan de voorkant met elkaar aan tafel zit en echt naar eer en geweten de samenwerking probeert in te vullen, is het niet fijn als je in de krant leest dat je wordt gewantrouwd. Want dat is opnieuw het signaal dat het overheidshandelen afgeeft: wantrouwen. Het gevoel dat leeft: ‘De wijkagent is bij ons welkom in de moskee, de burgemeester ook. Waarom moet je dan zo met ons omgaan?’ Het doet me wel goed om te zien dat de gemeente zegt: ‘Dit was never nooit de bedoeling’.”

Geloof je dat?

Lange stilte. “Ik geloof absoluut dat de ambtenaren van de gemeente Rotterdam te goeder trouw handelen. Maar de burger ziet dit grotendeels anders: als het vertrouwen goed zit, zoals in een relatie, dan heb je aan een half woord genoeg. Als die relatie wankelt, en je partner geeft daar aanleiding voor omdat je niet altijd trouw bent, dan is het heel moeilijk om te vragen: ik ben al tien keer vreemdgegaan, maar vertrouw me voor deze keer.”

"Ik hoef niet meer de discussie op te zoeken, de ander verbaal te bevechten." | Foto: Rijnmond / Eva Overbeeke

Kun je jouw idealisme voldoende kwijt in je functie bij SPIOR?

“Op een andere manier. Het politieke is eruit. Dat is fijn, ik hoef niet meer de discussie op te zoeken, de ander verbaal te bevechten. Als bestuurder ga je organiseren, problemen oplossen. We zamelen met SPIOR bijvoorbeeld ook geld in voor een Islamitische begraafplaats in onze regio. Ook een belangrijk verhaal van onderdeel zijn van de stad. Het is heel raar als mensen die hier geboren worden, bijdragen en belasting betalen aan het einde van de rit geëxporteerd moeten worden naar een land waar ze eigenlijk totaal onbekend zijn.”

Je vader overleed november 2020. Kun je bij hem op bezoek?

“Dat is dik twee uur rijden, dus dat moet je wel even plannen. Hij is begraven in Zuidlaren, waar hij zelf nog nooit geweest is. Zijn overlijden was een dieptepunt. Hij had al een broze gezondheid, corona gaf hem het laatste zetje. Het verwerken begon pas in 2021, want tijdens de verkiezingen zat ik echt in een trein. Je kunt niet zeggen: jongens, wacht even, ik moet even rouwen. Na de verkiezingen kreeg ik ook nog nierstenen en lag ik drie weken ziek op bed. Het dwong me om stil te staan. Toen liet ik het even toe om te ervaren. De tranen kwamen naar boven van het gemis, maar ook de glimlach van de herinnering. Je zou het ook zomaar mijn hoogtepunt kunnen noemen – die gedwongen stilstand. Want vanuit dieptepunten klim je naar hoogtepunten.”

Je zei eerder dat je niets hebt met ‘lang leve de lol’, dat het leven complex is. Was dat ooit anders? Heb jij een “yolo”-levensfase gehad?

Lacht. “Zeker. Tot mijn negentiende was mijn houding: zolang ik het leuk en lekker vind, is alles goed. Ik hechtte waarde aan dure kleding, mooie auto’s, toffe vakanties en genot. Verder ging het niet. Maar dat bestaan was gewoon heel leeg.”

Hoe merkte je dat?

“Ik heb op mijn negentiende in een jaar tijd twee bijna doodervaringen gehad. Ik kreeg een auto-ongeluk en ik viel van hoge hoogte. Twee keer belandde ik op de Intensive Care. Dat was heftig, en het begin van een bewustwordingsproces. Ik ben gaan nadenken: waarom ben ik hier eigenlijk? Heeft het allemaal überhaupt een bedoeling? Ik had heel veel vragen, die allemaal aan zingeving raakten. Ik ging lezen. Filosofie, religie, van alles.”

Heb je het antwoord?

“Het is een zoektocht die toen begonnen is en die een leven lang duurt. Ik wantrouw degene die beweert de absolute waarheid te hebben gevonden en vertrouw degene die haar zoekt. Twijfel en verwondering zijn onderdeel van mijn bestaan geworden.”