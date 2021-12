Kijk terug: de swingende Rijnmond Big Band Show

Dit evenement had 14 december 2021 in Theater aan de Schie in Schiedam met 700 mensen in de zaal moeten plaatsvinden. De entree zou gratis zijn geweest. De bedoeling was om met name ouderen die in tijden van corona een moeilijke en eenzame tijd hebben een gezellige, muzikale avond te bieden. Helaas kon de Rijnmond Big Band Show niet doorgaan in de oorspronkelijke vorm, vanwege maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. De show is wél opgenomen in Theater aan de Schie en wordt uitgezonden door Rijnmond.

Vier topartiesten swingen de pan uit

Presentator en initiator Bart Nolles strikte vier top artiesten die gespecialiseerd zijn in het zingen van swing, jazz en croonen. Dit zijn de Rotterdamse zangeres Esther Hart, The Voice of Holland-winnaar Dennis van Aarssen (geboren in Dordrecht) en Franklin Brown en Maxine (beiden geboren en getogen in Rotterdam). Twee keer drie kwartier swingen. Geniet u mee?