Nieuwe gemeentemonumenten: van Maassilo in Rotterdam-Zuid tot Centraal Kantoor van Shell Pernis

De gemeente Rotterdam heeft 56 nieuwe monumentale gebouwen aangewezen die op de een of andere manier markant zijn voor de Rotterdamse geschiedenis en dat dus ook moeten blijven. Want is een gebouw eenmaal een monument, dan mag je het niet zomaar verbouwen.

Ook dit jaar heeft de gemeente Rotterdam weer een lange lijst opgesteld van gebouwen die zo belangrijk zijn voor de Rotterdamse geschiedenis dat er nauwelijks nog iets aan verbouwd mag worden. De panden moeten zo veel mogelijk in hun oorspronkelijke architectonische staat blijven bestaan.

Een opvallend gebouw op de lijst is het Centraal Kantoor van Shell Pernis. Dat is een betonnen kolos die gebouwd is in de jaren '50 van de vorige eeuw. Binnen zijn de ijzeren draagbalken te zien. In het kantoor zetelt op de tiende verdieping de directie, erom heen zijn de olie- en chemiefabrieken gebouwd. In de bovenhoek van het gebouw prijkt een Shell-schelp. Of het lichtgevende logo ook beschermd is als onderdeel van de monumentale status, staat er niet bij.

Directeurswoning gevangenis Noordsingel

Een ander pand dat in het oog springt en nu een monument wordt is de voormalige directeurswoning van de gevangenis aan de Noordsingel. De legendarische bajes zelf, waar onder andere Willem Holleeder wel eens wat nachtjes doorbracht, is nu een luxe woonwijk geworden.

Ook winkelpanden aan de Oude Binnenweg mogen rekenen op monumentale status. De gevels zijn afgelopen jaren in hun oude luister hersteld. Wie goed kijkt, en af en toe de ogen naar de hemel richt, ziet dat Rotterdamse ambachtslieden uitstekende glaskunstenaars waren. Veel van de ramen hebben een vorm en een kleur die doen terugdenken aan de Rotterdamse binnenstad van voor het bombardement.

Wagenmakerij aan de Noordschans

De Maassilo aan de Maashaven in Rotterdam-Zuid wordt ook een monument. De oude graanschuur doet nu dienst als danstempel en bedrijfsgebouw. Er is een oorspronkelijke graanlift te vinden die herinnert aan de tijd dat Rotterdam een stad was voor handwerkslieden en sjorders.

Op de Noordschans in Delfshaven blijkt een wagenmakerij gezeten te hebben. Dat wordt ook een monument. Dat geldt ook voor het Oogziekenhuis, gebouwd door A. Van der Steur in de oorlogsjaren 1942 en 1943. Deze architect bouwde ook het Museum Boijmans van Beuningen. Het Oogziekenuis is een gebouw met scherpe vormen van gele bakstenen aan de Schiedamse Vest tussen het centrum en Rotterdam-West. De gehele lijst is hier na te zien.