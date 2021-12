Weer van vandaag: bewolking, regen én 13 graden

Vandaag is er veel bewolking en gaat het van het zuidwesten uit regenen. De temperatuur ligt vanochtend rond de 9 graden, maar aan het eind van de middag loopt de temperatuur op naar maar liefst 13 graden. Eerst staat er een matige zuidenwind, maar later vanmiddag draait deze naar het zuidwesten en neemt flink in kracht toe.

Vanavond en vannacht is er de meeste bewolking en wordt het 11 graden. Verder blijft het overwegend droog en kan langs de kust mist voorkomen. De wind waait stevig door uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig.

Morgen is er veel bewolking en kan er verspreid wat lichte (mot)regen vallen. Met 13 of misschien wel 14 graden is het uitermate zacht voor de tijd van het jaar. Door deze hoge temperaturen kunnen er dagrecords gaan sneuvelen. Ook morgen gaat het uit het zuidwesten flink waaien met kracht 4 tot 6 aan zee.

Vooruitzichten

De komende dagen is het extreem zacht voor de tijd van het jaar. Op vrijdag en zaterdag is er veel bewolking, maar blijft het droog. Vooral op nieuwjaarsdag is er ook af en toe ruimte voor de zon. De jaarwisseling verloopt droog en met 11 graden boterzacht. Vanaf zondag neemt de kans op regen weer toe. Na het weekend wordt het minder zacht.