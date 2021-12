Rotterdamse kinderarts waarschuwt voor gevaarlijke vuurwerkchallenge op TikTok: 'Zorgt voor pijnlijke brandwonden'

Bij de TikTok-challenge worden kinderen uitgedaagd om op grondbloemen te stampen, waardoor het een knal geeft. "Dat vinden jongeren leuk: iets wat een knal geeft terwijl het eigenlijk geen knal geeft." Alleen het ogenschijnlijke onschuldige stampen, brengt de nodige gevaren met zich mee. "Als je met een rubberen zool erop stapt, kan die in je zool branden. Je krijgt dan zoveel hitte en verbranding van je zool, dat je brandwonden aan je voetzool krijgt. En dan loop je toch wel drie weken lastig", zegt Baartmans.

Als je een vlamverbranding hebt van je voetzool, zegt de kinderarts, kan dat wel behoorlijk pijnlijk zijn. "Het kan lang duren voordat dat echt dicht is."

Gevaren vuurwerk

Het spelen van de challenge heeft al voor de nodige slachtoffers gezorgd onder met name pubers. Het is niet bekend om hoeveel slachtoffers het precies gaat, zegt Baartmans. "Het zijn behoorlijke aantallen die op de SEH's terechtkomen, want dit gebeurt verspreid over het hele land."

Hij probeert ouders te waarschuwen voor de gevaren van kindervuurwerk, vooral met het oog op aankomende jaarwisseling. "Je zult niet meteen van alles ermee in de brand kunnen zetten, maar kan er wel hele lelijke brandwonden door oplopen. We willen dat ouders zich bewust zijn van het vuurwerk dat ze in handen geven van kinderen."