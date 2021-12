'Wereldvreemde' vader (74) hield vrouw en kinderen volgens justitie tegen wil vast in huis Bergschenhoek

De politie deed dagenlang onderzoek en in om het huis aan de Zonnebaars | Foto: MediaTV

De 74-jarige man uit Bergschenhoek die eerder deze maand werd opgepakt voor huiselijk geweld heeft zijn vrouw en kinderen tegen hun wil vastgehouden en mishandeld. Dat stelt justitie. Ook zou hij in ieder geval een kat hebben mishandeld met de dood tot gevolg. De man blijft nog zeker drie maanden in de cel en mag alleen met zijn advocaat praten.

Dat heeft de rechter dinsdag besloten. De 74-jarige verdachte is de vader van een gezin met twee kinderen. Hij werd twee weken geleden aangehouden voor huiselijk geweld. Naar aanleiding daarvan werd sinds vorige week vrijdag onderzoek verricht door forensisch experts in de tuin en onder het huis van de man, aan de Zonnebaars in Bergschenhoek. Daarbij vonden zij onder meer een kattenlijkje. Wat ze nog meer hebben ontdekt, bekijkt justitie nog.

De kinderen zijn rond de veertig jaar. Zij zijn samen met hun moeder naar een andere plek overgebracht. Omwonenden spreken van een 'wereldvreemde en teruggetrokken familie', waar al enige tijd problemen zouden zijn geweest. Buren hoorden regelmatig gegil en geschreeuw. Ook vertellen zijn dat de man wel eens schreeuwend over straat liep.

De zaak komt eind maart voor het eerst voor de rechter.