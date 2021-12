Douane onderschept 1686 kilo cocaïne in haven Rotterdam

De drugs zaten verstopt in drie verschillende containers. De eerste container was afkomstig uit Ecuador en was geladen met bananen voor een bedrijf in Barendrecht. In die container zat 32 kilo. De tweede container was geladen met cacaobonen en was ook afkomstig uit Ecuador. De container was in de haven van Colombia overgeladen op een zeeschip met als eindbestemming Rotterdam.

Op de vracht werden 38 balen met pakketten cocaïne aangetroffen, met in totaal 1515 kilo drugs. De derde container was afkomstig en geladen met hars cement. De container was bestemd voor een bedrijf in Portugal. In deze container werd 139 kilo cocaïne onderschept.

In de haven van Rotterdam werd dit jaar bijna 68 duizend kilo cocaïne in beslag genomen dit jaar. Vorig jaar was dat 49 duizend kilo.