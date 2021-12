Schattige video uit Blijdorp: Baby-olifantje Radjik maakt koprol

"De bezoekers zijn eigenlijk levend behang", grapt Jos Hartog, hoofd-olifantenverzorger bij Diergaarde Blijdorp. "Het maakt ze niet zoveel uit of er wel of geen mensen komen kijken. Ze zijn teveel met de groep bezig, en met zichzelf".

Radjik, de nieuwste telg van de olifantenfamilie in Blijdorp zit nu binnen. Hij woont samen met zijn zus Faya, moeder Bangka en zijn oma, Blijdorp-icoon Irma. "Het is een hechte familie. Toen Radjik geboren werd, bemoeide zijn oma zich er direct mee. Nu hij wat drukker wordt neemt ze wat meer afstand, maar ze houdt alles goed in de gaten."

In hun eerste levensjaar zijn olifanten nog erg speels, de stoute streken verliezen ze pas echt als ze gaan puberen. "Dat gebeurt als ze vijf of zes jaar oud zijn. Afhankelijk van zijn karakter zal hij dan steeds meer de vrouwtjes lastig gaan vallen, en dat moeten we natuurlijk niet hebben." Daarom wordt er gekeken of Radjik misschien mee kan doen in het Europese fokprogramma, waarin Diergaarde een belangrijke rol speelt. Blijdorp beheert namelijk ook het Europese stamboek voor Aziatische olifanten.

Mannetjes reizen door Europa

"In Europa zijn we er ongeveer dertig jaar geleden achter gekomen dat je de vrouwtjes het beste op een plek kunt laten blijven, terwijl de mannetjes van groep naar groep gaan", zegt Hartog. "Dat gebeurt in het wild namelijk ook, mannetjes zijn daar wat meer op zichzelf." Of Radjik in de toekomst ook een reis door Europa gaat maken, is nog onzeker. "Dat ligt er echt aan hoe hij zich ontwikkelt."

Een van de andere opties die Blijdorp onderzoekt, is het houden van een aparte mannetjesgroep in de dierentuin. Die zouden dan moeten gaan wonen in het nieuwe olifantenverblijf, waar Blijdorp geld voor inzamelt, onder meer door een loterij te organiseren. "Het moet een zogeheten 360-gradenverblijf worden. De olifanten kunnen dan af en toe wisselen van verblijf, binnen of buiten, en hebben meer afwisseling." Radjik zou misschien een plekje kunnen krijgen in die groep.

Ondertussen is Radjik druk met koprollen, stoeien en rennen: hij maakt zich er duidelijk niet druk om. Tegen de tijd dat bezoekers weer naar de dierentuin mogen komen, is hij zijn streken vast nog niet verleerd.