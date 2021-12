Feyenoord-cultheld Christian Gyan op 43-jarige leeftijd overleden

Aan het begin van deze maand liet Christian Gyan via zijn eigen social media weten dat hij weliswaar ziek is, maar niet stervende was. Gyan had al langere tijd kanker en hield vast aan God, zoals hij dat ook al deed tijdens zijn carrière als profvoetballer. Het nieuws van Gyan is hard ingeslagen, ook bij zijn voormalig ploeggenoot en vriend Bonaventure Kalou.

Feyenoord ontdekte Gyan op het jeugd WK in 1995. Samen met zijn Ghanese landgenoot Patrick Allotey, in 2007 ook al op veel te jonge leeftijd overleden, kwam hij naar Rotterdam. Nadat Gyan in 1997 eerst een halfjaar op huurbasis voor Excelsior speelde, ontwikkelde hij zich tot vaste reserve in het eerste van Feyenoord. Zijn beste en meest memorabele wedstrijd speelde hij op 8 mei 2002: de UEFA-Cup finale tegen Borussia Dortmund.

Na zijn vertrek in 2007 bij Feyenoord gaat het bergafwaarts met Christian Gyan. Eerst op sportief gebied, waar avonturen bij Turku en RoPS in Finland en het Engelse Wrexham geen succes worden. Ruim tien jaar geleden hoopte hij via amateurclub Leonidas zijn profcarrière nieuw leven in te blazen, maar epilepsieaanvallen zetten daar een streep door. Rijnmond maakte in 2010 onderstaande reportage tijdens een van z'n wedstrijden bij Leonidas.

Zijn ziekte zorgt er ook voor dat hij zijn werk in de Rotterdamse haven niet meer kan uitvoeren. Gyan komt in de financiële problemen. Hij heeft een forse schuldenlast, mede de kosten van een ernstig zieke zoon Montel. Bovendien heeft hij in zijn vrijgevigheid meer weggegeven aan vrienden en kennissen dan hij in zijn voetballoopbaan bij elkaar heeft gespeeld. Toen Feyenoord-supporters hoorden over zijn slechte situatie zamelden zij in 2017 geld in voor de cultheld van De Kuip.

In zijn laatste bericht verwees Gyan naar de bijbeltekst uit Lukas 18:27. 'Wat voor mensen niet mogelijk is, is voor God wél mogelijk.' Op een veel te jonge leeftijd van 43 jaar is Christian Gyan overleden.

